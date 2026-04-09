El Govern crea un consell d’experts per assessorar sobre la IA

Ignasi Belda (AESIA): "Regular no suposa frenar la innovació" / Rafa Arjones

Carles Planas Bou

Barcelona

Espanya continua apostant per un desplegament ètic, transparent i responsable de la intel·ligència artificial. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el Govern anunciarà avui la creació d’un nou comitè d’experts en intel·ligència artificial (IA) que analitzarà l’impacte d’aquestes tecnologies amb la finalitat d’assessorar tant l’adopció de polítiques públiques com el seu ús pel sector privat.

Impulsat per l’Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (AESIA), un organisme públic dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, aquest laboratori d’idees vol "promoure l’anàlisi (...) dels desafiaments i oportunitats que ofereix la IA" per ajudar en la presa de tota mena de decisions.

El que s’ha batejat com a Comitè Assessor obtindrà l’opinió dels ciutadans sobre un ventall de tecnologies que inclou la mediàtica IA generativa – models de llenguatge com els que donen forma a assistents com ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek o Grok— per elaborar un document politicoestratègic sobre com cal adaptar-se a les tendències digitals emergents.

"El nostre paper serà aportar intel·ligència humana a la societat:una informació clara, comprensible i amb molt de rigor sense caure en el món feliç ni en l’apocalipsi", va explicar Senén Barro, doctor en Física i catedràtic de Ciències de la Computació i IA que exercirà com a president del Comitè Assessor, en una entrevista telefònica amb aquest diari. Aquest ens estarà compost per un total de 24 experts del sector acadèmic, públic, empresarial i d’agents socials. Com que depèn d’AESIA, estarà constituït a la Corunya (Galícia), però tindrà reunions itinerants.

Quatre línies de treball

El comitè se centrarà aquest any a estudiar quatre línies de treball que també són prioritàries per a l’Executiu de Pedro Sánchez. Les primeres seran sobre l’impacte de la IA tant entre les dones com en l’amplificació artificial de les campanyes de desinformació que poden erosionar la democràcia. Durant el tercer trimestre del 2026 s’abordarà l’afectació en la feina i durant el quart, la forma en què els algoritmes poden influir o perjudicar els menors d’edat.

