Conflicte a l'Orient Mitjà
Hezbolà reprèn els atacs contra el nord d'Israel després de l'agressió israeliana més gran contra el Líban
"Aquesta resposta continuarà fins que cessi l'agressió israeliana-estatunidenca contra el nostre país i el nostre poble", ha declarat el grup en un comunicat
Andrea López-Tomàs
A la frontera entre el Líban i Israel, s'hi instal·la el dia de la marmota. Després de la declaració de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units, Tel-Aviv va confirmar que Beirut no està inclòs en l'acord de treva i va llançar aquest dimecres l'atac més brutal de les últimes sis setmanes de guerra. El país s'endinsa en un dia de dol nacional per les 254 víctimes mortals dels bombardejos i els hospitals continuen desbordats amb els 1.165 ferits, segons xifres de la Defensa Civil libanesa. Entre les víctimes del foc israelià, hi ha el nebot i mà dreta del secretari general d'Hezbolà, Naim Qassem. Hezbolà, per la seva banda, ha reprès els atacs contra el nord d'Israel després d'aturar-los la nit anterior amb l'anunci de la treva del president estatunidenc, Donald Trump.
A primera hora de dijous, la milícia libanesa ha anunciat el llançament de coets al nord d'Israel en el primer atac des de l'acord d'alto el foc de dues setmanes. Hezbolà ha afirmat en un comunicat que el seu atac va ser en resposta al que va descriure com a "violacions de l'alto el foc" israelianes després dels atacs massius de dimecres, que van consistir en més d'un centenar de bombardejos en només 10 minuts. "Aquesta resposta continuarà fins que cessi l'agressió israeliana-estatunidenca contra el nostre país i el nostre poble", ha declarat el grup en un comunicat. Durant la nit de dimecres, el grup va defensar que aquests atacs "confirmen el seu dret natural i legal a resistir l'ocupació i resistir la seva agressió" i va declarar que reforcen la seva determinació per "contenir l'enemic davant l'agressió continuada".
En risc la treva amb l'Iran
Durant la matinada de dijous, Beirut va tornar a tremolar amb un fort bombardeig als suburbis meridionals de la capital. Al sud del Líban, la violència ha continuat fins al matí. Un atac aeri israelià ha matat aquest matí una família sencera a Abbasieh, al districte de Tir, i ha deixat set morts i quatre ferits, segons ha dit l'alcalde, Habib Ajami, al diari libanès L’Orient-Le Jour. A Zrarieh, un poble al nord del riu Litani, diversos bombardejos han colpejat el centre del poble i han matat sis persones. Només durant la jornada de dimecres 68 llocs del sud del Líban van ser atacats per avions de combat israelians, 14 objectius en altres ciutats van ser assolits per drons i 18 pobles van ser impactats per foc d'artilleria, d'acord amb les informacions d'aquest mitjà.
La situació al Líban posa en risc l'alto el foc acordat entre l'Iran i els Estats Units. Teheran, per la seva banda, afirma que el Líban està inclòs en l'acord i considera els bombardejos sense precedents sobre el país una violació de la treva. Tel-Aviv i Washington, en canvi, defensen que el país dels cedres no forma part de l'acord i no consideren els atacs com a tals. Dimecres, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va insistir que un alto el foc al Líban és una de les "condicions essencials" del pla de deu punts de l'Iran que sustenta la treva. "Si l'Iran vol deixar que aquesta negociació fracassi, en un conflicte en què estan sent durament criticats pel Líban, un assumpte que no els incumbeix i que els Estats Units mai van afirmar que formés part de l'alto el foc, en última instància, és la seva decisió; creiem que seria una insensatesa, però és la seva elecció", li va respondre el vicepresident estatunidenc, J. D. Vance.
