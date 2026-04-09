Junts rebutja el front d'esquerres de Rufián: "La nostra prioritat és la unitat de l'independentisme"

Junts no assistirà aquesta tarda a la xerrada de Gabriel Rufián i Irene Montero sobre el futur de les esquerres. Tot i que els postconvergents no formen part del suposat front unitari que defensa el líder d'ERC a Madrid, és habitual que representants d'altres formacions acudeixin a aquest tipus d'actes com a mostra de 'fair play'. Tanmateix, el partit liderat per Carles Puigdemont no se sent gens interpel·lat per aquest acte. "La nostra prioritat absoluta és la unitat de l'independentisme", ha defensat el seu secretari general, Jordi Turull, durant l'acte anual d'homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera, històric dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya executat pel règim franquista.
El 'número dos' de Junts ha assegurat que el seu objectiu és "culminar allò que van votar els catalans l'1-O: que Catalunya sigui un país independent en forma de república", i ha apostat per una "unitat" independentista tan "transversal" com sigui possible. "O ho aconseguim conjuntament o l'Estat espanyol ens penjarà per separat", ha reblat, alhora que ha considerat que allò "més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres".
En aquest sentit, tot i que ha admès una actitud "més simpàtica", ha recordat que Podemos va votar en contra de la delegació de competències en immigració a la Generalitat acordada entre Junts i el PSOE. "Per a l'Estat espanyol, la prioritat és la unitat d'Espanya: passaran per damunt dels drets i llibertats fonamentals que calgui per mantenir a cops de martell aquesta unitat d'Espanya", ha sostingut des del cementiri de Montjuïc.
Així, poques hores abans que se celebri l'acte impulsat per Rufián, Turull ha instat de nou ERC, que no avala la proposta del seu líder a Madrid, a formar un front comú independentista al Congrés per "aprofitar" la feblesa del Govern. Per a Turull, els set diputats de Junts i els set d'ERC a Madrid haurien d'actuar "amb la lògica de 14 diputats" en qüestions d'autogovern i reconeixement nacional. Es tracta d'una proposta que els postconvergents ja van llançar al desembre i que va rebre un cop de porta per part d'ERC, que la va considerar una nova estratègia de Junts per desgastar-los en plena negociació sobre el finançament.
Amb tot, el secretari general del partit ha descartat "mirar cap a una coalició de les esquerres espanyoles", però també ha rebutjat un acostament al PP. Turull ha volgut descartar amb duresa aquesta possibilitat i ha assegurat que amb aquest partit no es pot anar "ni a la cantonada".
