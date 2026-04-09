Habitatge
Junts manté el veto a la pròrroga dels lloguers
Carlota Camps
Junts votarà en contra del decret que prorroga els contractes de lloguer dos anys i limita les pujades fins al 2%. A falta d’una setmana per la votació que s’ha de fer al Congrés dels Diputats, els postconvergents mantenen el rebuig del text aprovat pel Govern abans de Setmana Santa per pal·liar les conseqüències de la guerra a l’Iran, ja que consideren que genera "més inseguretat jurídica" i redueix l’oferta.
"S’ha d’acabar amb les moratòries i les pròrrogues i intentar que la gent deixi de ser vulnerable", va assenyalar el secretari general de la formació, Jordi Turull, que va acusar el PSOE i Sumar de fer polítiques que, "en comptes d’ajudar els vulnerables, afegeixen més vulnerables".
Turull es va expressar així durant una conferència organitzada pel Fòrum Europa, en què també va demanar un "canvi radical" en les polítiques d’habitatge. "Estan aplicant el model de Colau: cau més simpàtic un okupa que un propietari", va dir, alhora que va acusar l’Executiu de "criminalitzar el propietari" i carregar l’escut social a les "espatlles" dels llogaters. L’aposta del partit, que reclama canviar de dalt a baix el decret, és crear un "mecanisme automàtic" de pagaments, que garanteixi el cobrament del lloguer per part de l’Estat. "Els problemes no s’han de suspendre; s’han de resoldre", va afegir.
Rebaixa d’impostos
El postconvergent va aprofitar la xerrada per desplegar la política econòmica que defensa el partit i així va apostar per eliminar l’impost de successions o per deflactar el tram autonòmic de l’IRPF. El secretari general del partit, que va tornar a reclamar al president, Salvador Illa, que rectifiqui els pressupostos, va acusar l’Administració d’estar "omplint la guardiola", amb l’augment de la recaptació impositiva per la inflació, mentre es "buiden" les butxaques de la gent.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Un home cau per una finestra a Manresa després d'una discussió a la llar