L'activista de l'ANC Albert Forcades es reuneix amb Parlon per aclarir que no va agredir cap mosso a Montserrat
L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas celebra la desfeta de "malentesos" i dona l'assumpte per "tancat"
ACN
Barcelona
L'activista de l'ANC Albert Forcades s'ha reunit amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aclarir que no va agredir cap mosso a Montserrat. L'home va ser jutjat per la presumpta agressió durant una visita del rei Felip VI al monestir, però la causa es va arxivar. Tot i això, Parlon va dir al Parlament que l'arxiu no qüestionava l'agressió, sinó que no hi veia intencionalitat. Forcades la va instar a retractar-se sota l'amenaça d'exercir accions judicials.
Avui, l'advocat de l'activista, Jaume Alonso-Cuevillas, ha difós la reunió i ha celebrat que s'hagin aclarit "els malentesos". "Amb gran cordialitat. Ha quedat clar que no va haver-hi cap agressió", afirma l'advocat. "Per part nostra, assumpte tancat", rebla.
