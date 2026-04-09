Falta de quòrum
Les comunitats del PP planten la sectorial sobre el repartiment migratori
El Ministeri d’Infància i Joventut avança que el text continuarà la via legal
Rego va considerar «lamentable que el PP s’abraci a Vox i continuï el boicot a les polítiques d’infància»
Ana Cabanillas
El PP va plantar ahir al Govern en l’última reunió per abordar la resituació de menors migrants. Totes les comunitats presidides pels populars, excepte Ceuta, van decidir no participar en la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència prevista ahir, de manera que aquesta no es va celebrar per falta de quòrum.
En aquesta reunió, de caràcter informatiu, s’havia de tractar el disseny del nou reial decret de l’aplicació de l’article 35 de la llei d’estrangeria. El text continuarà el curs i anirà al Consell de Ministres les pròximes setmanes. "El fet que les comunitats ja es donin per informades ens permet continuar el tràmit", va defensar la ministra d’Infància i Joventut, Sira Rego, que va defensar que la plantada "no té conseqüències" des del punt de vista jurídic, en declaracions als mitjans de comunicació, en què també va carregar contra el PP.
"Hi havia confirmació de pràcticament totes les comunitats autònomes, però finalment no han vingut", va lamentar Rego, que va trobar "absolutament lamentable que el PP s’hagi abraçat a Vox i continuï boicotejant les polítiques d’infància d’aquest país".
A la reunió hi van ser els consellers del Govern de Castella-la Manxa, Canàries –on governen els nacionalistes de CC amb el PP– mentre que Ceuta s’hi va connectar per videoconferència. La consellera madrilenya d’Assumptes Socials, Ana Dávila, va dir que la Comunitat de Madrid no participarà en la política migratòria "temerària" de Pedro Sánchez.
La reforma de la llei
El principal punt de l’ordre del dia de la conferència sectorial era informar les comunitats autònomes sobre el reial decret que prepara el Ministeri d’Infància i que preveu el repartiment de menors migrants no acompanyats entre els territoris, en virtut de l’última reforma de l’article 35 de la llei d’estrangeria, amb l’objectiu d’"actualitzar la capacitat ordinària dels sistemes d’acollida per a infància migrant no acompanyada", va assenyalar Rego.
Al març de l’any passat, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret per distribuir més de 4.000 menors migrants no acompanyats des de les Canàries i 400 més des de Ceuta a la resta de la península Ibèrica. Ho va fer després que el Congrés tombés uns mesos abans una proposició de llei presentada pel PSOE i Sumar per establir un repartiment obligatori d’aquest col·lectiu entre tot el territori nacional.
El decret, que es va convalidar posteriorment al Congrés, és, d’aquesta manera, una solució conjuntural que, tot i això, s’haurà de veure renovada any a any per evitar el col·lapse de les principals vies d’arribada.
La ministra Sira Rego va defensar el sistema de repartiment aprovat l’any passat com un "cas molt reeixit", i va avançar que el plantejament és mantenir els mateixos criteris i variar únicament les places disponibles a cada comunitat autònoma. Aquest sistema establia que quan el nombre de menors acollits tripliqui el nombre de places disponibles en punts d’arribada es declara una situació de contingència migratòria de manera automàtica i se’n deriva el trasllat a comunitats menys saturades.
El Govern va vincular la plantada del PP als pactes amb Vox. "Potser en comptes de ser en aquesta conferència sectorial negocien amb Vox per arribar a acords per a polítiques d’involució en els governs autonòmics on estan", va defensar la portaveu del Govern i ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Sanz.
