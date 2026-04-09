Judici a Ábalos, Koldo i Aldama
Nova fase del judici contra Ábalos: l'hora de les empresàries del xalet que va gaudir a Cadis i l'efectiu per a Ferraz
Set magistrats del Tribunal Suprem escolten aquest dijous les sòcies d'Aldama imputades en el cas hidrocarburs
Cristina Gallardo
El judici contra l'exministre José Luis Ábalos al Tribunal Suprem enceta una nova fase a partir d'aquest dimecres, un cop resolta la part de la prova testifical relacionada amb els «endolls» en empreses públiques de dues dones relacionades amb qui va ser titular del Ministeri de Transports. El tribunal tractarà ara d'aclarir les mossegades relacionades amb el gaudi per part de qui també va ser exsecretari d'Organització del PSOE d'un xalet a la zona gaditana de La Alcaidesa que haurien comprat els socis de l'empresari Víctor de Aldama en el negoci dels hidrocarburs.
Per aclarir aquest assumpte estan cridades com a testimonis, entre d'altres, Leonor González Pano, que va ser parella del comissionista i administradora de l'empresa Have Got Time, que va ser la que va comprar l'immoble esmentat. També està citada la seva mare, Carmen Pano, sòcia d'Aldama igualment imputada en el cas hidrocarburs que investiga el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Aquesta dona ha confessat diverses vegades en seu judicial haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Ferraz.
Segons la interlocutòria amb què el magistrat del Suprem Leopoldo Puente va finalitzar la instrucció d'aquesta part del cas —que se centra en les mossegades que van poder obtenir Ábalos i qui va ser el seu assessor al Ministeri a canvi d'adjudicacions milionàries per a la compra de mascaretes—, Koldo va fer determinades gestions en favor de l'empresa d'hidrocarburs Villafuel, també vinculada a Aldama. Aquests moviments haurien tingut com a conseqüència que l'exministre es beneficiés del lloguer d'un xalet a la zona de La Alcaidesa (Cadis) pagat per Have Got Time.
En concret, l'assessor del Ministeri de Transports, sempre amb el coneixement del seu cap, també va poder haver influït perquè es concertés una entrevista amb els socis d'Aldama Claudio Rivas i María del Carmen Pano Sánchez, interessats a obtenir una llicència d'operador d'hidrocarburs per a la mercantil Villafuel, amb Juan Ignacio Díaz Bidart, cap en aquell moment del gabinet de la ministra d'Indústria, que era aleshores María Reyes Maroto.
Air Europa
Previsiblement, les acusacions populars intentaran rescatar també per al judici una altra de les manifestacions fetes per Leonor González amb motiu de la seva declaració el mes de juny passat davant del jutge instructor Leopoldo Puente. En aquella ocasió, va explicar que la seva parella el 2020, que era l'empresari Víctor de Aldama, li va explicar que el propietari d'Air Europa, Juan José Hidalgo, va lliurar a Koldo García, assessor de l'exministre José Luis Ábalos, una bossa amb 500.000 euros pel rescat de la companyia. Va puntualitzar que no sabia si aquesta quantitat era per a l'exministre.
Pel que fa a Carmen Pano, en la seva declaració davant del Suprem el febrer de 2025 va admetre que la seva filla i el propietari de Have Got Time, Claudio Rivas, li van dir sobre la propietat a La Alcaidesa «s'havia de comprar per llogar-la a una persona», que va acabar sent José Luis Ábalos, que «va pagar dos mesos de fiança i el mes en curs. I va deixar de pagar perquè va ser cessat com a ministre».
Va assenyalar que Have Got Time havien estat els tercers que van intentar comprar el xalet —la investigació ha acreditat que abans ho van intentar uns empresaris veneçolans també relacionats amb Aldama— i que «el senyor Claudio Rivas volia una llicència d'hidrocarburs». Va afegir: «Després jo vaig entendre que la compra d'aquella casa era com a pagament d'aquella llicència d'hidrocarburs».
Pagaments a Ferraz
A més, i tot i que aquest assumpte ha passat a ser investigat en la part de la causa que es porta a l'Audiència Nacional, les acusacions tractaran d'introduir en l'interrogatori l'assumpte sobre els lliuraments d'efectiu a Ferraz. La intenció d'aquesta part és relacionar-los amb els lliuraments d'efectiu per part del PSOE per despeses avançades al mateix Ábalos i a Koldo que ja van sortir a col·lació el primer dia del judici en relació amb el germà d'aquest últim, Joseba García, que va admetre haver recollit personalment sobres amb diners en dues ocasions.
En la seva declaració davant del Suprem, Pano va situar a l'octubre de 2020 els dos lliuraments en efectiu de 45.000 euros que va dir haver fet a la seu socialista del carrer madrileny de Ferraz a petició del comissionista Víctor de Aldama. La testimoni va explicar que va portar els diners del despatx d'Aldama, al carrer d'Alfonso XII, perquè ell li va dir que «no podia, no tenia el xofer i no hi havia ningú per portar el tema», va assegurar en aquella ocasió.
Versions contradictòries
Així, en funció de la generositat o no del tribunal s'entrarà en aquesta versió, que el mateix Aldama no ha dubtat a qualificar de «ridícula» davant del jutge Santiago Pedraz, que investiga el presumpte frau inicial de 182,5 milions en l'IVA dels hidrocarburs.
Segons l'acusat que comparteix banc dels acusats amb Ábalos i Koldo, Carmen Pano «s'ho estava inventant tot». «Ella m'ho donava a mi per lliurar-ho a ells. Que jo li ho lliurés a ella perquè ho donés és fals», ha relatat, per després preguntar-se: «Què més m'importaria a mi dir que vaig lliurar 90.000 euros per a la seu del PSOE si ja he reconegut quantitats més greus?».
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon