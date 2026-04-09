Tensió global
El petroli es desploma i les borses celebren l’alto el foc
El barril de Brent cau fins a un 16%, mentre que l’Ibex 35 tanca amb una pujada del 3,9%, en línia amb la resta de mercats mundials
Monique Zamora Vigneault
El petroli, el baròmetre dels mercats des que va esclatar la contesa nord-americana i israeliana sobre l’Iran, es va enfonsar ahir fins a un 16% després que Trump anunciés una treva de dues setmanes amb Teheran. L’anomenat or negre va refredar el camí alcista després de setmanes de cotitzar per sobre dels 100 dòlars. Les borses mundials van reaccionar, en canvi, amb eufòria global a la notícia.
El barril de Brent, la referència global, va arribar a caure un 16%, fins als 94 dòlars, després de saber-se la notícia. El West Texas Intermediate (WTI) també va abandonar el terreny de triple dígit amb un retrocés del 14%, fins als 96 dòlars per barril, concretament. A l’hora de tancar les borses europees, el petroli es va quedar sobre els 95 dòlars, igual com el seu homòleg nord-americà.
Des del 1990, el Brent únicament ha registrat caigudes d’aquesta magnitud en tres ocasions. L’última vegada que el petroli va viure una sacsejada comparable va ser després de l’esclat de l’operació Tempesta del Desert, el 17 de gener de 1991. En aquell cas, el cru es va enfonsar un 34%. El gas natural europeu, que cotitza a través de l’índex neerlandès TTF, també va retrocedir un 15%, fins als 45,71 dòlars per megawatt hora.
El consens dels analistes és que encara hi ha molta volatilitat al mercat. "Aquesta volatilitat no desapareixerà", va alertar Jeff Blazek, CFA i codirector d’inversió de la firma de banca privada Neuberger Berman. Passa el mateix en l’àmbit del transport marítim. "El temps dirà si es tracta d’una treva o d’una pau, però mentrestant és molt improbable que el comerç amb el Golf es reprengui sense més ni més. La regió continua exposada a un risc elevat, ja que encara no s’ha resolt cap de les tensions subjacents que hi ha".
Eufòria a Europa
Però l’eufòria va dominar els mercats borsaris ahir després de l’alto el foc de dues setmanes entre Teheran i Washington. L’Ibex 35 va rebotar amb força, amb una revaloració superior al 3,90%; l’índex paneuropeu, l’Eurostoxx, va tancar amb pujades per sobre del 4%; a Nova York, l’S&P 500, considerat el termòmetre de Wall Street, es va revalorar per sobre del 2%.
L’índex de referència d’Alemanya, el Dax, va tancar amb una pujada del 4,85%; París, amb més d’un 4,40%; Milà, amb un 3,70%, i Londres, que no pujava tant, amb un 2,50%. El rumor d’un atac contra l’oleoducte de l’Aràbia Saudita al mar Roig –considerada la font principal dels petrodòlars després del tancament d’Ormuz– cap a les tres de la tarda tampoc va trencar la confiança del mercat.
L’optimisme també va impulsar el preu de l’or, el bitcoin i els mercats borsaris de l’Àsia. El Kospi sud-coreà, un dels índexs més perjudicats des que va començar la guerra, va tancar la sessió amb un fort repunt del 6,87%. El Nikkei de Tòquio, per la seva banda, va avançar fins a un 5,39%.
Henry Allen, estrateg de Deutsche Bank, va assenyalar a Bloomberg Television que considera que l’alto el foc podria ser l’inici d’una distensió encara més àmplia. "Crec que podem estar tranquils, perquè considero que el que Trump ha fet de la nit al dia és aplanar el camí cap a la distensió amb aquest alto el foc de dues setmanes", va apuntar.
