Polèmica a Catalunya
El PSC defensa que la bandera espanyola onegi de manera permanent a la façana del Parlament
Els socialistes rebutgen la proposta de Junts de deflactar l'IRPF i neguen que Catalunya sigui un "infern fiscal"
Sara González
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la bandera espanyola hauria d'onejar de manera permanent a la façana de l'edifici del Parlament de Catalunya. Així ho ha assegurat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 després que aquesta setmana la Mesa de la institució hagi presentat un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la mesura cautelar que l'obliga que tant la 'senyera' com la bandera espanyola siguin exhibides conjuntament en tot moment i no només els dies de ple, com passa ara.
"És important que tots els símbols que representen el nostre país siguin a les portes de les nostres institucions", ha assegurat Moret, que ha dit, tanmateix, que respecta la decisió presa per la Mesa del Parlament, amb majoria d'ERC i de Junts i presidida per Josep Rull, però que no la "comparteix". Ha defensat, en aquest sentit, aprendre a gestionar "les discrepàncies" sense renunciar a explicitar el posicionament de cadascú.
Porta tancada a la proposta de Junts
La dirigent socialista també ha tancat la porta a la proposta llançada per Junts per deflactar l'IRPF en plena escalada de preus derivada del conflicte al Pròxim Orient, una iniciativa que serà votada la setmana que ve. Segons Moret, es tracta d'un "plantejament ideològic" que no és necessari després de les mesures que ja s'han pres des del Govern de Pedro Sánchez i des de la Generalitat per tractar de pal·liar la inflació, a més de rebutjar que Catalunya sigui un "infern fiscal", com aquest dijous ha tornat a denunciar el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Els pressupostos
Pel que fa a la negociació dels pressupostos, la portaveu del PSC, que forma part de la delegació que transacciona amb ERC, ha assegurat que les converses s'estan centrant ara en partides per a matèries com l'habitatge i les infraestructures i que s'està deixant al marge l'assumpció de noves competències, com la gestió aeroportuària o el traspàs dels subsidis per desocupació. Pel que fa a la recaptació de l'IRPF, demanda que per ara ha embarrancat, ha defensat que cal "més temps", però que es tracta d'un compromís d'investidura que es manté vigent. A parer seu, "hi ha ganes" per part d'ERC d'acabar assolint un acord per aprovar els comptes abans de l'estiu.
Tot i que els socialistes han deixat clar en tot moment que el seu compromís és transitar la legislatura de la mà dels socis d'ERC i Comuns, Moret ha afirmat que estan disposats a "explorar" i a "allargar la mà" a Junts per temptejar pactes sectorials.
