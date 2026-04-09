Política exterior
Illa projecta Catalunya a l'aparador europeu amb l'acollida de tres cimeres i la visita del Papa
El president de la Generalitat tindrà un paper destacat com a amfitrió en tots aquests esdeveniments amb projecció internacional
Sara González
Que Catalunya "ha tornat a Europa" ha estat un dels lemes que el president Salvador Illa ha cultivat des que va iniciar el seu mandat a la Generalitat. Prova que l'estratègia per guanyar focus a l'aparador internacional augmentant els viatges i els contactes institucionals tant dins com fora de la Unió Europea està donant fruits és, per al Govern, que en els pròxims 10 dies Barcelona acollirà tres cimeres transfrontereres, a més de la cirereta del pastís que suposarà la visita del Papa Lleó XIV al juny per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família i, al juliol, la sortida del Tour de França des de la capital catalana.
En tots aquests esdeveniments, Illa tindrà un paper destacat com a amfitrió. No és banal aquesta concentració de l'agenda internacional a Catalunya, principal bastió de Pedro Sánchez i estratègic per projectar-se com a líder progressista a escala mundial. "Això exemplifica la recuperació del prestigi i la projecció internacional de Catalunya", asseguren fonts de Presidència, que subratllen el creixent "potencial" que consideren que havia minvat dràsticament durant els anys del 'procés'.
Tres mesos d'agenda intensa
El primer d'aquests fòrums que acull Barcelona arrenca aquest mateix dijous. Es tracta de l'European Pulse Forum, organitzat per Politico i beBartlet, que aglutinarà líders polítics i econòmics per debatre sobre assumptes de calat com l'energia, la mobilitat, la seguretat, la defensa, la inversió, la innovació, l'habitatge i el comerç. Totes són carpetes clau en un moment de canvi geopolític mundial. El president rebrà avui mateix els seus organitzadors al Palau de la Generalitat i participarà en la clausura aquest divendres amb una intervenció just abans de la de Sánchez. Abans, es reunirà amb Stéphane Séjourné, vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Prosperitat i Estratègia Industrial; amb el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, i amb el cap de la missió d'Ucraïna davant la Unió Europea, Vsevolod Chentsov.
La setmana vinent, el 17 i el 18 d'abril, serà el torn del Global Progressive Mobilisation, una trobada ordida per Sánchez com a president de la Internacional Socialista que busca facilitar la cooperació entre organitzacions socialdemòcrates, socialistes i laboristes de diferents països com a antítesi del creixement de l'extrema dreta a escala global i la deriva conservadora i bel·licista que sacseja tot el món. De fet, hi participaran bona part dels líders que confronten amb Donald Trump. En paral·lel a la trobada, Barcelona acollirà la cimera entre Espanya i el Brasil encapçalades pels presidents Sánchez i Lula. Illa tindrà també un paper en aquests dos fòrums.
Barcelona s'aboca amb el Papa
Però si hi ha una visita que el cap de la Generalitat ha reconegut que acull amb especial il·lusió és la visita del Papa Lleó XIV, amb qui ja es va reunir l'any passat al Vaticà. El Govern ha activat dos òrgans de coordinació per preparar tots els actes previstos, especialment la visita a Montserrat i la missa d'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta de la basílica, el 10 de juny. El mateix president s'ha posat al capdavant del comitè institucional per fer un seguiment global de tota l'agenda del Pontífex, cosa que posa de manifest la importància que donen a la Generalitat a aquesta visita. Fa 15 anys que un Pontífex no viatja a Espanya i, en paral·lel, la capital catalana serà la seu del MED26, la trobada anual de bisbes de la Mediterrània.
I pràcticament quinze dies després de la visita del Pontífex, Barcelona serà també el punt de partida del Tour de França, esdeveniment que tornarà a situar la capital catalana en el focus internacional, tot i que aquesta vegada per un esdeveniment esportiu que, a més, espera que tingui un retorn en termes econòmics per a la ciutat. Tot això en paral·lel a l'agenda de viatges del president, que després de l'aturada forçada per la seva baixa mèdica a principis d'any té previst reprendre els desplaçaments internacionals aquesta primavera.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon