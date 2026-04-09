Tensió global
Teheran treu pit al retenir el control de l’estret d’Ormuz
En menys de 10 minuts, com a mínim cent bombardejos van matar 89 persones
«L’enemic ha patit una derrota innegable i aclaparadora», segons el règim
Andrea López-Tomàs
L’Iran va celebrar com una victòria l’alto el foc temporal de dues setmanes aconseguit in extremis durant la nit de dimarts. "L’enemic, en la seva guerra covarda, il·legal i criminal contra la nació iraniana, ha patit una derrota innegable, històrica i aclaparadora. [...] L’Iran ha aconseguit una victòria enorme i ha forçat els criminals EUA a acceptar la seva proposta de deu punts", va manifestar ahir al matí el Consell de Seguretat Nacional iranià, que diu que, segons l’acord, Washington "accepta la continuació del control de l’Iran de l’estret d’Ormuz, l’aixecament de totes les sancions, la reparació de danys i l’acceptació que la República Islàmica continuï enriquint urani".
L’Iran ha sigut militarment castigat durant aquesta guerra: Israel i els EUA han aconseguit assassinar a discreció alts càrrecs, caps i líders tant dels aparells de decisió política com militar, inclòs el fins fa tres setmanes líder del Consell de Seguretat Nacional, Ali Larijani, i el mateix líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei. L’aviació de Tel-Aviv i Washington ha atacat centenars d’objectius, tant militars com civils, econòmics i petrolífers. Però ni Trump ni el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, han pogut forçar un canvi de règim a Teheran ni han destruït el programa nuclear de la República Islàmica.
I és més, tampoc han aconseguit forçar que l’Iran deixi anar l’estret d’Ormuz, tancat parcialment per l’Iran a l’inici de la guerra a vaixells "de l’enemic o els seus aliats". Ara, malgrat que l’acord d’alto el foc temporal estipula la reobertura del pas estratègic, Teheran assegura mantenir el control militar i espera treure rèdit econòmic mitjançant taxes i peatges a tots els vaixells de càrrega que vulguin travessar el lloc. De fet, la República Islàmica va reobrir i va tornar a tancar l’estret ahir.
Netanyahu exclou el Líban del pacte i llança l’atac més gran en mesos
El destí de l’Iran no va lligat al del Líban i, mentre al país persa callen les bombes, al dels cedres hi continuen caient. "Israel recolza la decisió del president [nord-americà Donald] Trump de suspendre els atacs contra l’Iran durant dues setmanes", va escriure de matinada l’oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en un comunicat. "La treva de dues setmanes no inclou el Líban", va afegir al final.
Netanyahu va llançar un clar missatge amb l’atac més gran des de l’inici de l’ofensiva. En menys de 10 minuts almenys cent bombardejos van arribar a diversos punts del país, van matar 89 persones i en va ferir 722.
Dues hores abans, de matinada, un atac contra una cafeteria a Sidó, la tercera ciutat més important del país, deixava nou morts i 22 ferits, segons el Ministeri de Salut libanès. L’exèrcit israelià a través del seu portaveu en àrab, Avichay Adraee, va remarcar que la treva "no inclou el Líban" i va demanar l’evacuació al sud del riu Litani.
"En aquest moment crític, us demanem que mantingueu la paciència, la resiliència i la moderació, i que us abstingueu de dirigir-vos cap als llocs del Líban que eren un objectiu abans de l’anunci oficial de l’alto el foc", va assenyalar Hezbol·là en un comunicat, dirigit al més d’un milió de persones desplaçades des de fa sis setmanes. La milícia, per la seva banda, va cessar el foc contra el nord d’Israel i contra les tropes israelianes al Líban.
Al migdia, el país va patir el sotrac més greu en mesos amb el llançament d’un centenar de bombes per Israel a diversos punts del territori, sense avís previ. "L’operació estava planificada des de feia diverses setmanes", va declarar el portaveu de l’Exèrcit, Avichay Adraee, a X.
