El tribunal de l’operació Kitchen anul·la la declaració de Marlaska
Els magistrats rebutgen els àudios de Cospedal i no jutjaran el segrest de la dona i el fill de Bárcenas per un fals capellà
Tono Calleja Flórez
El tribunal de la Kitchen que componen els magistrats Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló ha reordenat el judici que va començar dilluns passat a l’Audiència Nacional i que continuarà dilluns vinent amb la declaració de diversos agents del Cos Nacional de Policia (CNP). En dos dies en què el judici va abordar les conegudes com a qüestions prèvies, els jutges van anul·lar la declaració com a testimoni de l’actual ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska; van rebutjar que s’escoltin tres àudios gravats pel comissari José Manuel Villarejo a l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, i van anunciar que no s’abordarà en la vista oral el suposat segrest de la dona de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, i del fill de tots dos, Guillermo Bárcenas, per part d’un fals capellà.
Grande-Marlaska no declararà com a testimoni per escrit al renunciar a la seva testifical la defensa de Sergio Ríos, l’exxòfer de l’extresorer del PP, que s’enfronta a una petició de presó de 12 anys i cinc mesos per part de la fiscalia. A més, els magistrats van tancar la porta a la compareixença del ministre en el judici al rebutjar la petició de l’advocat de Villarejo en aquest sentit. També van confirmar la seva decisió de no citar com a testimonis el president del Govern, Pedro Sánchez; la titular de Defensa, Margarita Robles, i l’exministra de Justícia i exfiscal general de l’Estat Dolores Delgado.
Assalt a la casa de l’extresorer
A més, l’advocada de la família Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, va anunciar la retirada dels delictes que atribuïa als processats per l’assalt a la casa de l’extresorer del PP l’octubre del 2013, quan Luis Bárcenas estava en presó preventiva, en mans d’Enrique Olivares, que va accedir al domicili fent-se passar per un capellà i que va dir que volia obtenir documentació "que pogués enfonsar el Govern". Olivares va ser condemnat un any després a 22 anys de presó com a autor d’un delicte de violació de domicili, tres de segrest, tres d’amenaces, un de tinença il·lícita d’armes i tres faltes de lesions. Va morir el gener del 2022 als 72 anys, informa Efe.
Però en la segona jornada del judici, a instàncies de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, Giménez-Cassina va renunciar a considerar els acusats cooperadors necessaris en els delictes pels quals va ser condemnat Olivares. No obstant, manté la seva acusació per altres episodis com el del company de cel·la de Bárcenas que sembla que va obtenir les claus informàtiques per accedir als seus arxius, fets dels quals l’acusat Ríos presumptament va informar la trama.
