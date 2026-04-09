Trump va passar en només 10 hores de voler "destruir" l’Iran a l’alto el foc
Factors polítics i les seves estratègies negociadores van moure el dirigent
La guerra ha aprofundit la bretxa entre el president dels EUA i la base MAGA
Idoya Noain
Bona sort a qualsevol que intenti aventurar què passa pel cap del president dels EUA a l’hora de prendre decisions o com funcionen els seus raonaments. Ni tan sols les seves pròpies paraules, que acostumen a incloure contradiccions, ofereixen una llum que permeti definir quins són els seus arguments. Aquesta enorme incògnita és la que batega quan, després de 38 dies de guerra a l’Iran, i 10 hores i 26 minuts després de llançar a la seva xarxa social la genocida amenaça de fer "morir una civilització", Trump va anunciar també a Truth Social un acord amb l’Iran, i amb Israel, per a un alto el foc de dues setmanes, una treva anunciada només 88 minuts abans de l’ultimàtum que ell mateix havia donat.
Per entendre aquest gir l’únic que es pot fer, almenys de moment i ja que el món és davant un líder que ha trencat tots els esquemes i precedents de les últimes dècades sobre com funciona algú al Despatx Oval, és entendre el moment polític dels EUA i també recórrer la història de Trump, les seves estratègies de negociació, i identificar tendències i prendre en compte les seves paraules i les de les persones del cercle de poder que l’envolta.
D’arguments per buscar una rampa de sortida a aquesta guerra Trump en tenia abundants. Als EUA la majoria de la població era contrària al conflicte i a com el president l’estava manejant. La cascada de conseqüències en l’economia global del tancament pràctic per part de l’Iran de l’estret d’Ormuz també arribava als EUA. Una enquesta recent del centre Pew demostra que l’impacte que més preocupava als nord-americans era el que la guerra està tenint en l’economia, i en particular en el preu de la gasolina, que havia pujat per sobre dels quatre dòlars per galó (prop d’un euro per litre), un 33% respecte a abans del 28 de febrer. No són bones notícies per a un president que es juga en les eleccions legislatives del novembre que el seu partit mantingui el dèbil control que ara té de les dues Cambres del Congrés.
A més del cop econòmic, la guerra, i el paper fonamental que a decidir-lo a llançar-la ha jugat Israel, ha aprofundit la bretxa entre Trump i la base MAGA, o almenys entre algunes de les seves més destacades i influents figures públiques, com el comentarista Tucker Carlson o l’excongressista Marjorie Taylor Greene.
L’oposició a la campanya militar s’ha fet ferotge, i fa que sagni a borbolls una ferida que ja estava oberta per qüestions com el cas dels arxius del pederasta i depredador sexual Jeffrey Epstein.
