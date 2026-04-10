Moviments a l’esquerra
Els Comuns es reivindiquen davant de Rufián i Podemos: "Si es parla de front democràtic, no té sentit no parlar de nosaltres"
Carreguen contra ERC per rebutjar de manera "taxativa, agressiva i amb males maneres" la confluència de les esquerres
Sara González
Els Comuns es van implicar al mínim en l’acte que Gabriel Rufián i Irene Montero van celebrar aquest dijous a Barcelona per donar ales al front electoral d’esquerres. Només hi van enviar dos representants que es van asseure discretament entre el públic: Gerardo Pisarello, alcaldable a Barcelona, i el regidor de Sabadell Joan Mena. La previsió inicial era que la delegació fos més gran, però el dia va arrencar amb un plantejament que va coure entre les seves files i en el qual es va reincidir després en el debat moderat per Xavier Domènech: que ERC lideri la confluència a Catalunya i que Podemos faci el mateix a escala estatal. A l’interior del partit, hi ha qui va llegir la proposta com una mena d’opa o menyspreu als Comuns.
Això explica que el portaveu del partit al Parlament, David Cid, hagi deixat caure que no es pot parlar de confluències i prescindir d’ells. De fet, durant l’acte a la Pompeu Fabra en cap cas no es va esmentar el partit que va liderar Ada Colau, i, en canvi, sí que es va fer referència a Sumar, Izquierda Unida, BNG, Bildu o Compromís. "Si es parla de front democràtic, no té sentit no parlar dels Comuns", ha advertit el dirigent, que també ha recordat que la seva formació sempre ha encapçalat la construcció de confluències i que va quedar segona a Catalunya a les generals de 2023, un dard dirigit als republicans.
Els recels amb ERC
I és que hi ha qui dins dels Comuns interpreta l’operació que capitaneja Rufián com una estratègia d’ERC per desgastar-los i que això es fa evident en el moment en què el líder republicà a Madrid planteja que sigui el seu partit qui exerceixi de plataforma catalana per aglutinar la resta de l’esquerra catalana. És per això que Cid ha assenyalat que precisament és el partit d’Oriol Junqueras el que "de manera reiterada, taxativa, agressiva i amb males maneres" ha tancat la porta al front d’esquerres. "L’única incògnita davant la negativa d’ERC és si Rufián s’implicarà o no en aquest projecte al marge d’ERC", ha etzibat el portaveu dels Comuns sabent que en el seu propi partit hi ha escepticisme que això acabi passant.
En tot cas, a allò que sí que aspiren els Comuns és a una reconciliació amb Podemos, i per això defineixen l’acte d’aquest dijous com "un pas de futur" la defensa que va fer Montero del front d’esquerres si es té en compte que els morats eren "reticents a candidatures unitàries fins ahir". El seu objectiu, ha insistit Cid, és continuar treballant per construir candidatures tan àmplies com sigui possible, com estan fent a escala estatal amb Sumar i Izquierda Unida, una equació de la qual per ara s’ha desmarcat el partit d’Irene Montero, dirigent que va ser vetada per Yolanda Díaz a les llistes de les generals de 2023. La seva lectura és que és positiu agitar el debat de la suma de les esquerres per, per exemple, aconseguir aliances com la d’Andalusia, en què els morats van entrar a l’últim moment.
Tanmateix, per ara els Comuns no han aconseguit refer ponts ni tan sols amb Podem Catalunya, que manté la seva intenció de presentar-se a les eleccions municipals i, en el cas de Barcelona, amb papereta pròpia. El que sí que com a mínim va veure com a positiu el partit de Colau després de l’acte de Rufián i Montero és que no s’entrés a plantejar fórmules concretes per concórrer a unes eleccions, element que pot complicar encara més la negociació per a una confluència amb Podemos.
