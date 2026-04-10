L'Alt Urgell estudia avançar cap a un model supramunicipal de gestió de l'aigua i com "professionalitzar" més el servei
Els ajuntaments apliquen fórmules diferents per cobrir el cost de l'abastament i l'objectiu és que siguin "sostenibles"
Albert L. Cobo (ACN)
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha fet un estudi sobre la gestió de l'aigua a la comarca, el qual té com a objectiu explorar la possibilitat d'avançar cap a un model de gestió que sigui d'àmbit supramunicipal i que permeti "professionalitzar" més el servei que es presta actualment als diferents municipis. L'informe, que s'ha presentat aquest divendres al Consell d'Alcaldes celebrat a Montferrer i Castellbò, s'ha elaborat a partir de les aportacions que han fet els ajuntaments en un qüestionari. D'aquesta manera, s'ha constatat que hi conviuen diverses fórmules a l'hora de cobrir i repercutir el cost de l'abastament. La idea és que aquestes siguin "sostenibles" i implementar iniciatives com ara la compra conjunta del clor.
La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, ha reconegut que la "disparitat" en els models de gestió del servei d'aigua potable dificulta que se'n pugui implementar un de supramunicipal "de forma ràpida". "Veiem que és molt difícil anar del 0 al 100, tenint en compte que partim d'una situació que no és igual", ha apuntat. Així, ha detallat que hi ha alguns ajuntaments que encara no cobren pel servei d'aigua potable, altres que ho fan amb una taxa fixa i casos en què es calcula l'import en funció del consum, situant-se aquests darrers per sota del 50% dels municipis de la comarca.
Pel que fa a la fórmula de gestió del servei d'aigua potable, prop del 80% dels ajuntaments de l'Alt Urgell ho fan de forma directa, uns altres mitjançant una concessió a una empresa privada i algun altre cas combina les dues opcions anteriors. Tot i això, Lladós ha afirmat que diversos municipis tenen interès a treballar per fer possible una gestió supramunicipal en un futur. Per aquest motiu, s'ha plantejat iniciar aquest camí a través de propostes concretes, les quals impliquen mancomunar alguns processos. Un d'ells passa per fer que l'ens comarcal s'encarregui del seguiment de les analítiques que es fan en diverses captacions i dipòsits.
Durant la sessió del Consell d'Alcaldes, els diversos representants municipals han reflexionat sobre la necessitat d'aplicar "una taxa justa" al servei, per tal de recuperar la despesa que se'n deriva. Tot plegat, remarcant la importància que té el consum d'aigua de boca i les inversions que cal fer per guanyar en eficiència en un context de canvi climàtic. També s'ha parlat de la necessitat d'avançar cap a la digitalització dels comptadors i de com des del Consell Comarcal poden ajudar als ajuntaments en aquest procés.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”