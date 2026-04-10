Polèmica municipal
La direcció del PSC es desmarca de l’aval dels seus regidors a Ripoll als pressupostos d’Orriols
La federació de Girona del partit cita els càrrecs locals per exigir-los explicacions i "actuar en conseqüència"
Sara González
La política local de Ripoll no deixa de ser un maldecap per als principals partits a Catalunya. La direcció del PSC rebutja l’actuació dels seus dos regidors en aquest municipi després que hagin permès que s’aprovin els pressupostos a l’ajuntament de l’alcaldessa Sílvia Orriols, la líder d’Aliança Catalana. Fonts de la formació de Salvador Illa sostenen que es tracta d’un moviment unilateral i no consultat i recorden que la seva aposta sempre ha estat que s’articuli una alternativa per desallotjar-la de l’alcaldia mitjançant una moció de censura, cosa que l’oposició no ha aconseguit per no haver estat capaç de posar-se d’acord en tres anys, principalment per la negativa de Junts.
De fet, la federació de Girona dels socialistes ha posat per escrit el seu malestar i ha emès un comunicat en què manifesta el seu "desacord absolut" amb la polèmica abstenció. "Aquesta decisió no té ni l’aval ni el coneixement previ d’aquesta federació", asseguren en el text, en què també expliquen que han citat de manera immediata els regidors del grup municipal de Ripoll per exigir-los explicacions i "actuar en conseqüència". Caldrà veure si aquesta represàlia passa per una amonestació o bé va més enllà.
Conseqüències per als regidors
Per ara, la federació gironina ja ha explicitat que el seu projecte polític es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència i que això és "absolutament incompatible" i és als "antípodes" de plantejaments que promoguin "l’exclusió, el retrocés de drets o la normalització dels discursos d’odi". Tot això, adverteixen, sense "ambigüitats" parapetant-se en un vot com l’abstenció que, tanmateix, ha servit perquè Orriols surti victoriosa del seu propòsit. De fet, l’alcaldessa va agrair el gest "responsable" dels dos regidors.
Segons la direcció del PSC, l’argument que han esgrimit aquests càrrecs locals per permetre que els pressupostos prosperin és que, en cas contrari, l’alcaldessa es veuria novament obligada a sotmetre’s a una qüestió de confiança que probablement perdria i que abocaria de nou l’oposició a explorar un altre cop un acord per presentar una moció de censura amb poques possibilitats de sortir-se’n amb èxit. Ja hi va haver un intent l’any passat i va fracassar perquè Junts es va despenjar del pacte a l’últim moment per directriu de la direcció de Carles Puigdemont sota el pretext que desallotjar-la del càrrec només serviria per augmentar el "victimisme" d’Orriols.
En la línia contrària d’Illa
Tanmateix, la posició del carrer Pallars continua sent que no s’ha d’aprofitar qualsevol oportunitat per tractar de rellevar-la de l’alcaldia perquè Aliança Catalana perdi la seva principal quota de poder, més encara quan la seva perspectiva de vot està disparada a les enquestes quan falta només un any per a les eleccions municipals. De fet, fins ara, la consigna de Salvador Illa ha estat la de confrontar amb Orriols tant al Parlament com en l’àmbit local.
Els Comuns, per la seva banda, també han carregat contra el gest dels regidors socialistes de Ripoll. "A l’extrema dreta no se li ha de donar ni aigua, ni amb acords per activa ni per passiva", ha assegurat el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, que precisament ha furgat en la "contradicció" del que ha fet el PSC a escala local i del que defensa el president de la Generalitat.
