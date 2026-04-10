Tensió global

La dissidència iraniana lamenta des de l’exili les conseqüències de la guerra

"L’elecció dels iranians ara és o una mort ràpida, les bombes, o una lenta, la repressió del règim que vindrà", assenyala una activista

La República Islàmica ha multiplicat les detencions, tortures i execucions dels acusats d’«espies»

Protesta de partidaris de la tornada de la monarquia a l’Iran, el 29 de març a Washington. | KEN CEDENO / AFP

Protesta de partidaris de la tornada de la monarquia a l’Iran, el 29 de març a Washington. | KEN CEDENO / AFP

Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

Molts es van alegrar al principi, quan per sorpresa, en una reunió rutinària dissabte al matí –dissabte és el primer dia de la setmana a l’Iran–, Israel va assassinar en un bombardeig el llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei. En les nombroses onades de protestes en l’última dècada, era l’objecte de la ira dels manifestants, que clamaven "mort al dictador".

Molts, tant dins de l’Iran com a l’exterior, van celebrar: no només la mort de Khamenei, en el poder des de 1989, sinó l’inici d’una guerra, protagonitzada pels EUA i Israel, els quals havien promès un mes abans ajudar els manifestants iranians que van prendre els carrers a principis de gener i van ser massacrats per les forces de l’ordre iranià. Desenes de milers van morir en tot just només uns dies.

"Dins de l’Iran, no tothom volia la guerra. Però molta gent que va sortir al carrer al gener va ser testimoni d’aquesta repressió contra persones que majoritàriament estaven indefenses, sense armes, sense poder fer res. Així que molts van veure com a última opció per acabar amb el règim la intervenció d’un país estranger", explica l’activista iraniana Ryma Sheermohammadi, que, no obstant, mai va estar a favor de la guerra.

Príncep hereu

En aquell moment les veus que aclamaven el conflicte sonaven molt més altes que les que el criticaven. Entre aquestes destacava la del príncep hereu persa, Reza Pahlavi, fill de l’últim xa i líder de la facció monàrquica de la dissidència iraniana.

"Espereu, pareu-vos a casa. Aguardeu la trucada i, quan jo us ho digui, quan les bombes callin, aleshores sortiu i preneu el poder", va reclamar a principis de març Pahlavi, que en aquell moment donava a entendre que el seu equip es coordinava amb els Estats Units i Israel. Però no era cert: un mes després, les bombes han callat, però després d’una destrucció generalitzada a l’Iran i als països veïns. La República Islàmica no només no ha caigut –malgrat les desenes de morts dels seus líders–, sinó que s’ha radicalitzat.

El president dels EUA, Donald Trump, ja no parla d’un canvi de règim (de fet, assegura haver-ho fet ja), i la posició de Teheran, amb l’estret d’Ormuz sota el seu control, és de molta més força estratègica que no tenia abans del conflicte.

"Quan veig la televisió opositora diuen constantment que l’alto el foc temporal és un pla. Que en dues setmanes tornaran per donar-li el cop definitiu al Govern. Vull creure’ls, la veritat. ¿Però i si no ho aconsegueixen? Aquí és on entra la por. Quan aconsegueixo parlar amb la meva família a l’Iran, no ens diem res polític, perquè creiem que el règim escolta ara molt més que abans. Estan buscant traïdors per tot arreu", explica Melisa, iraniana que viu a Turquia.

Anys per a la reconstrucció

Malgrat que els sectors més radicals i pròxims a Pahlavi continuen fent sonar els tambors de guerra, una gran part de la dissidència persa ha topat de cara amb aquesta guerra, vista com una última bala que, de moment, ha fallat.

"És molt trist... l’elecció dels iranians ara mateix és o una mort ràpida, les bombes, o una mort lenta, la repressió del Govern que vindrà una vegada acabi la guerra. És igual tot el que hagi dit Trump. La guerra ha servit perquè el règim en surti reforçat", assegura Sheermohammadi. "La situació econòmica ara a l’Iran és molt pitjor, i faran falta mesos o anys per a la reconstrucció. És possible que surtin més protestes en el futur, però la qüestió és que la República Islàmica pot vendre ara que ha resistit contra dos dels països militarment més potents del món. ¿Quin missatge dona això a la població? ¿Quina esperança pot quedar d’això?", continua dient.

Durant la guerra, l’Iran ha multiplicat les detencions de ciutadans sota l’acusació de ser "espies de l’enemic" i ha accelerat les execucions d’homes que van ser arrestats durant les protestes del gener.

Almenys 11 detinguts han sigut penjats després de les seves condemnes a mort durant l’actual conflicte. Un altre, aquesta mateixa setmana, va morir per tortures sota custòdia policial. Gairebé totes les sentències a mort provenen de confessions dels mateixos acusats, en la majoria dels casos torturats a la presó, una pràctica habitual des de fa dècades a l’Iran, segons expliquen organitzacions de drets humans.

