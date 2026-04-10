Cita als tribunals
Una empresària reafirma que Ábalos va obtenir una casa a canvi d’una llicència
Carmen Pano i l’amic que li va fer de xòfer coincideixen en la descripció de les bosses amb 90.000 euros en efectiu que van portar a la seu de Ferraz en dues ocasions per ordre d’Aldama
Cristina Gallardo
La tercera jornada del judici contra l’exministre José Luis Ábalos i qui va ser el seu assessor en Transports, Koldo García, pel presumpte cobrament de suborns es va centrar ahir en els que van poder rebre per, entre altres gestions, l’adquisició per Villafuel d’una llicència com a operador d’hidrocarburs. L’empresària Carmen Pano, que assegura haver portat en dues ocasions un total de 90.000 euros a la seu socialista de Ferraz, va declarar que el comissionista Víctor de Aldama li va dir que la llicència d’"operadora" per a Villafuel "s’aconseguirà i el ministre vol una casa", extrem que va fer que el propietari de la companyia, Claudio Rivas, adquirís –a través de la societat Have Got Time– el xalet de La Alcaidesa, a Cadis, del qual van disfrutar l’expolític socialista i la seva família aquell estiu.
L’empresària va assegurar que Rivas li feia transferències que ella treia en efectiu d’una sucursal de Banco Santander per entregar-les a Aldama, a qui va fer unes quantes entregues al seu despatx al llarg dels anys 2020 i 2021. Amb independència del nombre total d’entregues que fes, ella només va traslladar diners a Ferraz en dues ocasions. El que no sap és si l’empresari, que va tenir "una relació sentimental" amb la seva filla Leonor, els va portar ell personalment o no. Els diners totals pagats per Claudio Rivas els ha quantificat en una xifra de més de 600.000 euros.
Aquesta mena de favors
"Jo entrego els diners a Aldama i ell em diu que els he de portar jo a Ferraz", va assegurar al Tribunal Suprem en relació amb les dues ocasions en què assenyalar que va fer trasllat. En una no va tenir problemes amb els 45.000 euros que portava, però en l’altra el comissionista li va recriminar que hi faltaven 10.000 euros, que li va haver de portar l’endemà. Aquest va ser el motiu pel qual li va dir que "era l’última vegada que feia aquesta mena de favors". En aquesta ocasió, els diners no havien sortit dels seus comptes, sinó que els hi va portar un "emissari" de Rivas a qui va identificar com a Lolo. L’empresària va afirmar que tot estava relacionat amb l’adquisició de la llicència d’operadora per part de Villafuel.
Pano va explicar que ella portava els diners "en bitllets de 50 i alguns en bitllets de 100" i que "sempre seguia el mateix modus operandi: es ficaven en una bossa de plàstic blanca, que es doblegava i es ficava en una bossa de paper marró, tipus Zara", descripció que coincideix amb la que abans havia fet el seu amic Álvaro Gallego, tot i que ell es va referir a "una bossa marró amb nanses". Quan va arribar a Ferraz va dir qui era, va ensenyar el DNI i li van dir que "pugés a la segona planta, que l’estaven esperant".
"Per al senyor ministre"
L’empresària va assenyalar que Have Got Time, on treballa la seva filla Leonor com a administradora, tot i que és propietat de Claudio Rivas, va començar a funcionar el maig del 2021. "En principi, el que diu Rivas és que és una inversió a futur. Després no és una inversió a futur, sinó que és per al senyor ministre", motiu en què va situar que el contracte de lloguer inclogués una opció de compra. Després va manifestar que, quan el ministre va ser destituït, Rivas tenia "la sensació" que no s’aconseguiria la llicència, de manera que es produeix "el desnonament", malgrat que Aldama li demanava que "estigués tranquil, que la llicència s’aconseguiria", com finalment va passar.
Pano sí que va dir que havia vist dues vegades Koldo: una al Ministeri d’Indústria, quan van intentar la consecució de la llicència, i una altra al de Transports. També hi va parlar quan, a l’arribar la família d’Ábalos a La Alcaidesa, va comprovar que no hi havia llum i per solucionar-ho "se les van tenir", de manera que l’empresària li va advertir que els havien trobat.
"Feixos de bitllets"
D’altra banda, Álvaro Gallego, prèviament, havia declarat que va fer de xòfer per a la seva amiga Pano en dues ocasions: la primera, per portar-la als voltants del Ministeri d’Indústria, on es van presentar "perquè els donessin una llicència d’operador d’hidrocarburs a Villafuel", i la segona, fins a la seu del PSOE a Ferraz, un viatge en què Pano portava una bossa de plàstic "blanca transparent ficada en una altra de color marró amb nanses", a dins de la qual va poder veure que hi havia "feixos de bitllets". De tota manera, quan va arribar el torn de l’empresària, va negar taxativament que el seu amic Gallego els portés a la reunió ministerial amb Juan Ignacio Díaz Bidart, cap en aquell moment del gabinet de la ministra d’Indústria, la titular del qual era aleshores Reyes Maroto.
També va declarar la filla de Pano, Leonor González Pano, que va ratificar el que li va dir al jutge d’instrucció Leopoldo Puente, quan va explicar que Aldama li va dir que el propietari d’Air Europa, Juan José Hidalgo, va entregar a Koldo García, assessor de l’exministre José Luis Ábalos, una bossa amb 500.000 euros pel rescat de la companyia. Va puntualitzar que no sabia si aquesta quantitat era per a l’exministre, però que l’entrega es va produir a casa del mateix Hidalgo.
