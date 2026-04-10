Enquesta: El 77% dels espanyols donen suport a un exèrcit europeu, però rebutgen la tornada de la mili

Sondeig de Politico i beBartlet
Irene Benedicto
Espanya se situa entre els països més favorables a reforçar la defensa comuna europea: el 77,3% de la població dona suport a la creació d’un exèrcit europeu, tot i que al mateix temps rebutja recuperar el servei militar o civil obligatori, cosa que converteix el país en l’únic dels analitzats on aquesta opció no aconsegueix suport majoritari.
Així ho reflecteix una enquesta elaborada per Politico Europe i la consultora beBartlet, basada en 6.698 entrevistes fetes a sis països europeus: Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Polònia i Bèlgica. L’estudi traça una fotografia de les prioritats i temors de la ciutadania europea en un moment de forta tensió internacional.
Les dades mostren, a més, un suport molt ampli al fet que la Unió Europea reforci la seva autonomia en matèria militar, donant suport a la missió del comissari europeu de Defensa, Andrius Kubilius, d’aconseguir que els Estats membres gastin més en el rearmament. En el conjunt dels països analitzats, el 86,3% dona suport al fet que Europa desenvolupi la seva pròpia capacitat de defensa, mentre que el 69,5% està a favor de comptar amb una força militar europea. A Espanya, aquest suport va un pas més enllà.
Un continent en alerta
L’enquesta dibuixa també un escenari d’inquietud política creixent. Només el 21% dels europeus creu que la UE va en la direcció correcta, una dada que reflecteix el malestar de fons en diversos dels grans debats oberts al continent.
Entre les principals preocupacions apareixen la guerra a l’Orient Pròxim i les seves conseqüències, juntament amb les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. En aquest context, Espanya encapçala el sentiment de ruptura amb els EUA com a aliat: el 67,4% dels espanyols considera ja els EUA un competidor o una amenaça, davant del 59,9% de l’agregat europeu.
A aquesta tensió geopolítica s’hi suma la preocupació per l’impacte econòmic dels conflictes internacionals. El 81% dels europeus tem que la crisi amb l’Iran acabi encarint l’energia, una inquietud que a Espanya puja fins al 89,7%.
Energia i autonomia estratègica
La idea d’una Europa més autosuficient guanya força amb claredat, especialment entre els espanyols. El 94,1% defensa avançar cap a una major autonomia europea, mentre que el 96,7% avala produir més energia pròpia encara que això suposi pagar més.
Aquest suport situa Espanya entre els països més contundents a l’hora de reclamar una estratègia energètica menys dependent de l’exterior. L’enquesta suggereix que la seguretat del subministrament i el preu de la llum s’han convertit en una combinació decisiva en l’opinió pública.
Cotxes, habitatge, IA
L’estudi també entra en altres assumptes clau per al dia a dia. Sobre la prohibició de vendre cotxes de gasolina i dièsel el 2035, el 58,3% dels europeus s’hi mostra en contra. Així i tot, el 65,2% sí que dona suport a augmentar la inversió en transport públic. A Espanya, el 59,4% rebutja el veto i el 68,1% dona suport a reforçar aquest tipus d’inversió.
L’habitatge apareix com un dels grans reptes socials, sobretot en el cas espanyol. En el conjunt de la UE, el 49,7% prioritza impulsar més habitatge públic i social, però a Espanya aquest percentatge es dispara fins al 66,9%, el més alt de tot l’informe.
La intel·ligència artificial tanca la llista de grans debats amb una societat dividida a Europa. En el conjunt comunitari, el 50,1% hi veu més beneficis que riscos, davant del 49,9% que opina el contrari. Espanya, tanmateix, torna a destacar com el país més optimista: el 62,7% creu que la intel·ligència artificial (IA) aportarà més avantatges. Malgrat això, la confiança en les empreses continua sent limitada, ja que només el 43,2% confia en les tecnològiques europees per gestionar les seves dades.
