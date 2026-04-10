Demanda de recursos
Espadaler demana 35 fiscals a Peramato per a Catalunya
El titular de Justícia de la Generalitat firma amb el CGPJ un conveni perquè els jutges tinguin accés a cursos de català
«L’ús del català davant els tribunals no és un caprici, és un dret que tenen els ciutadans», afirma
Tono Calleja Flórez
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va traslladar ahir al matí a la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, que Catalunya necessita "almenys 35 nous fiscals per respondre a les càrregues de treball" i "fer les coses ben fetes", segons va explicar en una roda de premsa celebrada a la seu de la Generalitat a Madrid, en la qual també va assegurar que ha firmat amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) convenis perquè els jutges tinguin accés a cursos de català.
Per la seva banda, en una nota de premsa la Fiscalia General va assegurar que tant Peramato com Espadaler "s’han mostrat d’acord en la importància que la fiscalia compti a Catalunya amb els mitjans materials necessaris per portar a terme la seva tasca, mitjans que depenen pressupostàriament del Govern català a l’estar les competències en matèria de justícia transferides".
Millorar les instal·lacions
També van abordar, prossegueix el comunicat de la fiscalia, "la necessitat de millorar les instal·lacions de les seus d’algunes fiscalies, com la de Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona, i la implantació de l’oficina fiscal a les diferents fiscalies a Catalunya, tant la Fiscalia Superior com les provincials i d’àrea".
Finalment, el conseller va destacar que va traslladar a Peramato "la voluntat de treballar conjuntament amb la Fiscalia Superior de Catalunya a l’hora d’identificar les diferents unitats i quina destinació els donarem, perquè són els qui millor coneixen les dades", va afirmar.
Així mateix, el conseller es va reunir amb la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, amb qui va firmar diferents convenis, un d’ells perquè els jutges en exercici i en formació tinguin accés a cursos de català. "L’ús del català davant els tribunals no és un caprici, és un dret que tenen els ciutadans i hi ha receptivitat. Tots hem de col·laborar a normalitzar aquesta situació", va relatar el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica.
A més, va recordar que en el cas de jutges hi ha 91 noves places, més les 90 acordades amb ERC. "Ja estan encaminades, ja estan en tràmit", va explicar Espadaler, que va anunciar la seva intenció de treballar amb el fiscal superior de Catalunya.
Normalitat institucional
Espadaler va circumscriure aquestes reunions "dins d’una normalitat institucional" entre la Generalitat i l’Administració de Justícia de l’Estat. En aquest sentit, el 9 de gener passat la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va celebrar el seu primer acte institucional a Barcelona.
En concret, va presidir al Palau de Justícia de Barcelona la cerimònia de jura de 9 dels 27 fiscals destinats aquest any als jutjats catalans, en un acte al qual també van assistir, entre altres, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, i el mateix Ramon Espadaler. La resta de fiscals destinats a Catalunya van jurar el càrrec a Madrid per després incorporar-se a Catalunya.
