Espanya reobrirà la seva ambaixada a Teheran després de tancar-la al març per la guerra
El ministre Albares ordena el retorn de l’ambaixador i el seu equip a la capital iraniana després d’abandonar el país a causa dels bombardejos dels Estats Units i Israel
Mario Saavedra
El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, va donar ahir instruccions perquè l’ambaixador d’Espanya a Teheran, Antonio Sánchez-Benedito, torni a la capital iraniana i reobri l’ambaixada, que va ser tancada temporalment el 7 de març pels bombardejos dels Estats Units i Israel, que van començar el 28 de febrer.
Albares va explicar que ha pres aquesta decisió davant l’alto el foc de dues setmanes que han acordat els Estats Units i l’Iran i a fi que "des de tots els vectors" s’impulsi aquest esforç per la pau.
"Són dues setmanes que tenim per davant en les quals esperem que tothom aposti per la negociació, com fa Espanya des del primer dia", va assenyalar el ministre davant els periodistes abans de comparèixer en la Comissió d’Afers Estrangers del Congrés.
L’ambaixador i el seu equip donaran servei, entre altres missions, als aproximadament 130 espanyols que han decidit quedar-se al país, informa Efe. L’Iran, Israel i els Estats Units van acceptar dilluns un alto el foc de dues setmanes per negociar el final d’un conflicte que va començar el 28 de febrer. No obstant, els bombardejos d’Israel contra el Líban amenacen el cessament de les hostilitats.
Crítiques d’Israel
El Govern israelià va criticar immediatament la decisió de l’Executiu de Pedro Sánchez. "El règim terrorista iranià està reprenent l’execució dels seus ciutadans, manifestants i dissidents polítics. Espanya està reobrint la seva ambaixada a Teheran. De la mà. Sense vergonya. Una vergonya eterna", va escriure en la xarxa social X el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Sa’ar, un dels que ha portat la veu cantant en les crítiques de Tel-Aviv al Govern espanyol.
Sánchez s’ha oposat frontalment a la guerra de Trump i Netanyahu contra el règim dels aiatol·làs, i ha sigut la veu crítica més explícita dins dels països occidentals contra el que considera que és una guerra il·legal, injusta i totalment inútil.
