Estratègia conservadora
Feijóo i Ayuso van despatxar amb el Govern madrileny abans de llançar la proposta fiscal
El president del PP va analitzar les prioritats de la Comunitat de Madrid en una reunió prèvia a l’anunci del seu pla de reducció d’impostos si arriba a la Moncloa
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va mantenir dimecres un esmorzar de feina amb Isabel Díaz Ayuso i tot l’equip de govern de la Comunitat de Madrid, just abans de llançar la seva proposta més agressiva en matèria fiscal, en un acte a la capital envoltat no en va d’ayusistes, en què es va comprometre a dimitir el seu primer any a la Moncloa si no aconseguís "que no es paguin tants impostos com en aquest any". Génova va donar a conèixer l’endemà aquesta trobada, en què segons els populars la presidenta madrilenya i els seus "van compartir amb Alberto Núñez Feijóo les prioritats estratègiques de la Comunitat de Madrid". A la trobada també hi va assistir el secretari general del PP, Miguel Tellado, fet que li va impedir assistir a la reunió a Saragossa entre membres del seu partit i de Vox amb vista a la investidura del president en funcions d’Aragó, el popular Jorge Azcón, celebrada dimecres mateix a la capital aragonesa.
En la trobada, i sempre segons la direcció nacional del PP, Ayuso i el seu Gabinet van traslladar a Feijóo i el seu número dos "les principals necessitats de la regió, que continuen sense ser ateses per part d’un Govern d’Espanya entossudit a convertir els madrilenys en ostatges de les pràctiques venjatives amb què el PSOE els castiga per la seva falta de suport electoral a la regió".
El president nacional del PP mantindrà trobades semblants a partir d’ara amb els governs de la seva formació en altres comunitats autònomes, amb l’objectiu de "definir les nostres prioritats polítiques tant a l’hora de fer oposició a Pedro Sánchez com per concretar i millorar el nostre projecte com a alternativa a aquest Executiu". Des de l’any 2023, els populars presideixen el govern d’11 de les 17 comunitats i, a més, són en l’Executiu canari. n
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”