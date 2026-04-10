Debat obert
ERC torna a donar cop de porta a la proposta de Rufián: «No som l’esquerra del PSOE»
La direcció de Junqueras rebutja liderar un projecte de confluència com demana el seu diputat al Congrés
Quim Bertomeu
Si Gabriel Rufián vol participar, o directament liderar, un front d’esquerres en les pròximes eleccions generals haurà de fer-ho sense el seu partit. Aquest divendres, el portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha assegurat que la seva formació no té cap intenció d’afegir-se a un projecte d’unitat de les esquerres estatals, per molt que tinguin punts de connexió en alguns assumptes. «No som l’‘esquerra del PSOE’. Som l’esquerra nacional de Catalunya», ha dit en un apunt a la xarxa social X.
Aquest nou desacord entre Rufián i el seu partit sorgeix de l’acte que aquest dijous el mateix diputat va celebrar a Barcelona per, junt amb l’eurodiputada de Podem, Irene Montero, agitar de nou aquest debat. En un moment de la seva intervenció, Rufián va desafiar directament la seva organització: «Demano al meu partit que lideri això i, si em va el càrrec, me’n vaig a casameva». Passades unes hores, el seu partit ha tornat a insistir que no ho pensa liderar. El que continua sense quedar clar és si al diputat li anirà el càrrec.
Albert, un dels col·laboradors més pròxims a Junqueras, no ha volgut parlar del futur de Rufián. La seva exposició ha sigut, fonamentalment, per explicar la posició d’ERC en tot aquest assumpte. El seu argument és que la prioritat del partit ha de ser «Catalunya, la seva gent, la seva llengua i els seus interessos» i sempre amb «consciència nacional», és a dir, amb un enfocament català. En definitiva, la direcció republicana considera que no ha de tenir cap paper en la definició d’una candidatura de les esquerres estatals. «Podem ajudar, però no resoldrem, perquè no podem, les disputes de l’esquerra espanyola. El nostre compromís és amb el país», ha conclòs.
El cop de porta d’ERC al capdavant d’esquerres és sonor, tot i que això no li impedeix admetre que sí que té algunes metes compartides amb altres formacions. Així, Albert ha assegurat que el seu partit comparteix la preocupació perquè la «democràcia espanyola està en perill a tot arreu» i ha garantit que, si d’ERC depèn, «l’extrema dreta no governarà mai enlloc». Finalment, ha posat en valor les sigles del partit: «95 anys al costat de la llibertat i la democràcia».
De nou, doncs, queda clar que el xoc entre Rufián i la direcció del partit està servit. El que encara és incert és com acabarà. Rufián ha afirmat aquest dijous que se sent «molt orgullós de ser d’ERC» i que li agradaria «continuar representant el partit». La direcció, per la seva banda, està incòmoda per l’assumpte, però sempre el ratifica en el càrrec. Aquest dijous va enviar dos representants a escoltar el diputat.
Belarra a la seu d’ERC
També va assistir a l’acte de dijous la secretària general de Podem, Ione Belarra. Aquest divendres al matí ha anat a la seu dels republicans, segons ha publicat RAC1 i ha confirmat EL PERIÓDICO. Segons el partit de Junqueras, ha sigut una visita de cortesia. S’ha pres un cafè amb el secretari general adjunt, Oriol López, que li ha ensenyat el quarter general dels republicans. «Cap reunió», destaca fonts republicanes.
