Acció exterior
Illa projecta Catalunya a Europa acollint tres cimeres i la visita del Papa
El president, que destacarà com a amfitrió en els esdeveniments, celebra haver "tornat a ocupar un lloc rellevant en la discussió pública" a la UE
Sara González
Que Catalunya "ha tornat a Europa" és un dels lemes que el president Salvador Illa ha cultivat des que va iniciar el mandat a la Generalitat. Prova que l’estratègia per guanyar focus a l’aparador internacional, amb viatges i contactes institucionals tant dins la Unió Europea com a fora, dona fruits és, per al Govern, que els pròxims 10 dies Barcelona acollirà tres cimeres transfrontereres. A més de la cirereta del pastís que implicarà la visita del Papa León XIV al juny per inaugurar la torre de Jesús de la Sagrada Família i, al juliol, la sortida del Tour de França des de la capital catalana.
En tots aquests esdeveniments, Illa hi tindrà un paper destacat com a amfitrió. No és gens fútil aquesta concentració de l’agenda internacional a Catalunya, principal bastió de Pedro Sánchez i estratègic per projectar-se com a líder progressista a escala mundial. "Això exemplifica la recuperació del prestigi i la projecció internacional de Catalunya", asseguren fonts de Presidència, que remarquen el creixent "potencial" que consideren que havia minvat dràsticament durant els anys del procés.
El primer d’aquests fòrums que acull Barcelona va començar ahir mateix. Es tracta de l’European Pulse Forum, organitzat per Politico i beBartlet, que aplegarà líders polítics i econòmics per debatre assumptes de pes com l’energia, la mobilitat, la seguretat, la defensa, la inversió, la innovació, l’habitatge i el comerç. Totes, carpetes clau en un moment de canvi geopolític mundial. "Barcelona i Catalunya tornen a ocupar un lloc rellevant en la discussió pública europea i podem tornar a fer-hi la nostra contribució", va reivindicar ahir el president durant la recepció dels seus organitzadors al Palau de la Generalitat, una breu intervenció en què va remarcar la urgència per reafirmar els valors europeus en el context actual.
Illa participarà avui durant la clausura de les jornades amb una intervenció just abans de la de Sánchez. Abans es reunirà amb Stéphane Séjourné, vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Prosperitat i l’Estratègia Industrial, amb Milojko Spajić, primer ministre de Montenegro, amb el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, amb el cap de la missió d’Ucraïna davant la Unió Europea, Vsevolod Txentsov, i també amb Wolfgang Schmidt, exministre d’Assumptes Especials i excap de la cancelleria de l’alemany Olaf Scholz.
La setmana vinent, el 17 i el 18 d’abril, serà el torn del Global Progressive Mobilisation, una trobada organitzada per Sánchez com a president de la Internacional Socialista que busca facilitar la cooperació entre organitzacions socialdemòcrates, socialistes i laboristes de diversos països com a antítesi del creixement de l’extrema dreta a escala global i la deriva conservadora i bel·licista que sacseja el món sencer. De fet, hi participarà una gran part dels líders que s’enfronten amb Donald Trump. De manera paral·lela a la trobada, Barcelona acollirà la cimera entre Espanya i el Brasil encapçalada pels presidents Sánchez i Luiz Inácio Lula da Silva. Illa tindrà també un paper en aquests dos fòrums.
Però si hi ha una visita que el cap de la Generalitat ha reconegut que acull amb especial il·lusió és la del papa Lleó XIV, amb qui ja es va reunir l’any passat al Vaticà. El Govern ha activat dos òrgans de coordinació per preparar tots els actes previstos, especialment la visita a Montserrat i la missa d’inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta de la basílica, el 10 de juny. El mateix president s’ha posat al capdavant del comitè institucional per fer un seguiment global de tota l’agenda del Pontífex, fet que palesa la importància que dona la Generalitat a aquesta visita. Fa 15 anys que un papa no viatja a Espanya i, alhora, la capital catalana serà la seu del MED26, la trobada anual de bisbes de la Mediterrània.
Inici del Tour de França
Pràcticament 15 dies després de la visita del Pontífex, Barcelona també serà el punt de partida del Tour de França, esdeveniment que tornarà a situar la capital catalana en el focus internacional, tot i que aquesta vegada per un esdeveniment esportiu que, a més, espera que tingui un retorn en termes econòmics per a la ciutat. Tot plegat, paral·lelament a l’agenda de viatges del president, que després de l’aturada forçada per la baixa mèdica al començament de l’any té previst reprendre els desplaçaments internacionals aquesta primavera.
