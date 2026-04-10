PODEMOS
Irene Montero es postula per liderar la unitat de les esquerres
L'exministra se situa a ella mateixa i Gabriel Rufián com a "referències que la gent té per treure aquestes ganes d'esquerres"
Rufián i Montero aposten perquè Podemos lideri el front d'esquerres a Espanya i ERC a Catalunya: "Si no, ens mataran per separat"
Ana Cabanillas
El "tàndem" d'Irene Montero i Gabriel Rufián escenificat aquest dijous serveix a l'eurodiputada i candidata de Podemos a les generals per postular-se com a líder del futur projecte d'unitat de les esquerres. L'exministra d'Igualtat va exhibir sintonia amb el portaveu d'ERC en l'acte a Barcelona, on va reclamar un projecte liderat per Podemos en l'àmbit nacional i pels republicans a Catalunya. Un pla que aquest divendres ha concretat també en els possibles lideratges.
Preguntada per qui havia d'encapçalar aquesta eventual candidatura en una entrevista a La Hora de la 1, Montero va assenyalar la seva voluntat de "no avançar passos", però sí que va aprofitar per apuntar a la seva pròpia figura i a la del dirigent català: "Quan jo dic que tinc moltes ganes de fer equip amb Gabriel, crec que sí que estic apuntant que hi ha referències que ara mateix la gent té per treure aquestes ganes d'esquerra, que és el més important que cal mobilitzar", va defensar l'eurodiputada de Podemos.
En aquest sentit, va assegurar que "la gent té ganes d'esquerra", en contra de totes aquelles vegades que s'ha dit 'no agafeu la pancarta, feu soroll, el feminisme ha anat massa lluny', va defensar, en un missatge velat també a Sumar i Yolanda Díaz, que en l'anterior legislatura van advocar per rebaixar les tensions amb el PSOE després de l'etapa amb Podemos al Govern.
Montero va defensar que "hi ha ganes de recuperar l'orgull de ser el que som, de defensar els serveis públics, de ser feministes, de ser antiracistes i que hi ha persones que òbviament estan sent capaces de canalitzar això", va continuar l'exministra d'Igualtat. La dirigent morada va tornar a insistir en la seva disposició per prendre les regnes del projecte: "Estic disposada a fer equip amb Gabriel i a partir d'aquí treballarem en tota la resta amb claredat", va apuntar.
Aquest dijous a Barcelona, Montero va repetir el seu pla de "fer equip amb Rufián", relativitzant la importància del seu pes electoral: "Val la pena intentar-ho, crec que podria tenir molts vots, però, si no, igualment val la pena", va exposar. "Per guanyar una vegada, cal perdre 700 vegades".
En l'acte es van citar expressament Podemos i partits de l'esquerra nacionalista com ERC o EH Bildu, però no es van esmentar altres forces com IU o Movimiento Sumar. Un punt pel qual també ha estat preguntada Irene Montero, que ha evitat citar aquestes forces, però sí que ha assegurat la seva disposició a parlar amb "tothom": "Crec que cal parlar amb tothom", va detallar.
"Jo soc molt respectuosa amb els partits, no compro res del discurs antipartits ni anticúpules dels partits, em sembla completament antipolític", va criticar, en un nou missatge velat a Yolanda Díaz, que sempre ha qüestionat les cotilles de les organitzacions polítiques. "Això també em porta a no dir res que no estigui pactat o acordat prèviament. Això ha de ser una part fonamental del mètode", va apuntar la dirigent. "Cal parlar amb tothom i fins que tinguem alguna cosa per anunciar, no s'han d'avançar els passos".
Ara com ara, la veritat és que el pla projectat per Podemos no té grans perspectives de prosperar, davant el rebuig d'ERC a la idea de Gabriel Rufián per articular un projecte també nacional, i després que els partits a l'esquerra del PSOE llancessin la seva nova aliança, una mena de refundació de Sumar on hi ha IU, Més Madrid, Comuns i Movimiento Sumar.
Podemos va llançar fa un any Irene Montero com a candidata a les generals, i des de llavors ha pivotat la seva estratègia a recuperar l'exministra per a la política nacional, després que fos exclosa de les llistes electorals de Sumar el 2023, arran de la guerra oberta al Govern per la llei del només sí és sí, que va rebaixar penes a milers d'agressors sexuals condemnats i que va ser reformada per l'ala majoritària del Govern, el PSOE, amb el PP.
Així, va apostar per un full de ruta en solitari i va exigir a IU l'exclusió del partit de Yolanda Díaz com a condició per assolir acords electorals als territoris. Després dels mals resultats obtinguts a Aragó i Castella i Lleó (0,9% i 0,7% del vot), i davant les males perspectives electorals a Andalusia, on les enquestes no li donaven cap escó en solitari, el partit va acceptar integrar-se a Por Andalusia, coalició que va començar a caminar fa mesos i en la qual fins ara havia rebutjat integrar-se.
La gira de xerrades empresa per Gabriel Rufián ha servit als morats per intentar situar-se al centre del debat, tot i que en el seu moment van menystenir l'acte que va mantenir el portaveu d'ERC amb Emilio Delgado el febrer passat, perquè no comptava amb el suport dels seus respectius partits. "És una xerrada que no sé si disposa del suport de Més Madrid i ERC", va defensar en el seu dia Pablo Fernández, portaveu de Podemos. Tot i que ERC continua a dia d'avui sense donar suport al projecte ideat per Rufián, Podemos ara li atorga validesa per reflotar el seu propi projecte.
