L’FMI alerta d’un dany econòmic fins i tot amb treva
La directora gerent Kristalina Georgieva reclama evitar mesures unilaterals
«Si no hagués sigut per aquest xoc, hauríem millorat el creixement global», afirma
Pablo Gallén
La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, va advertir ahir que l’abast de l’impacte econòmic de la guerra amb l’Iran dependrà en gran mesura que es mantingui o no el fràgil alto el foc a què s’ha arribat aquesta setmana entre Washington i Teheran. Tot i així, va avisar que, "fins i tot en el millor dels escenaris", no hi haurà una tornada "ordenada" a la situació prèvia a l’esclat del conflicte a l’Orient Mitjà, ni tan sols si un eventual cessament permanent dels atacs permetés restablir el pas per l’estret d’Ormuz.
L’economista búlgara va inaugurar les reunions de primavera de l’FMI i el Banc Mundial amb un discurs centrat en les conseqüències de la guerra, que ha obligat l’organisme a revisar les seves previsions econòmiques, l’actualització de les quals es coneixerà dimarts que ve. "Si no hagués sigut per aquest enfrontament, hauríem millorat el creixement global", va assegurar.
Georgieva va assenyalar que l’eix de la trobada serà analitzar "com capejar de la millor manera aquest últim impacte i alleujar el dany a les economies i la gent". Segons el seu parer, el conflicte té un abast global i afecta una part clau del subministrament energètic mundial: el 13% del petroli diari i el 20% del gas natural liquat.
Inseguretat alimentària
La directora gerent de l’FMI va alertar, a més, d’un possible efecte dòmino, amb tancaments de refineries, escassetat d’alguns derivats del petroli, un augment de la inseguretat alimentària per a 45 milions de persones i més disrupcions en la cadena de subministrament de matèries primeres essencials com l’heli o la nafta.
Cap dels escenaris que maneja l’FMI, i que es detallaran la setmana vinent, preveu una tornada senzilla a la situació prèvia a la guerra. Així doncs, segons va explicar Georgieva, tot i que es produeixi una desescalada a Ormuz, les alteracions en el comerç internacional es poden prolongar durant bastant temps.
"La realitat és que no sabem realment quin futur espera al trànsit per l’estret d’Ormuz o, pel que fa a nosaltres, a la recuperació del trànsit aeri regional", va afirmar. Com a exemple, va citar la situació a l’estret de Bab el-Màndeb, connectat amb el mar Roig, on el trànsit no ha recuperat els nivells previs al 2023.
Davant aquest escenari complicat, Georgieva va afirmar que l’ajust de la demanda "és inevitable" i va instar els països a evitar respostes unilaterals, com controls a les exportacions o als preus, perquè podrien dificultar més la recuperació i agreujar la crisi internacional. També va desaconsellar mesures d’ampli abast, com retallades fiscals generalitzades o subsidis energètics, al considerar que podrien afegir pressió inflacionària i complicar la tasca dels bancs centrals.
"Afegir un estímul finançat amb dèficit a aquest mix en aquest moment incrementaria la càrrega sobre la política monetària", va assenyalar. "Seria com conduir amb un peu a l’accelerador i un altre al fre", va exemplificar.
En conjunt, la guerra de l’Orient Mitjà posarà a prova una economia mundial que fins ara havia mostrat resiliència, ajudada en part per les inversions tecnològiques vinculades a la intel·ligència artificial. Però Georgieva va insistir que seran les llars més vulnerables les que suportaran "la càrrega més pesada" de la crisi. "Resem per una pau duradora a l’Orient Mitjà i a tot arreu", va concloure.
