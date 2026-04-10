L’Iran publica una "ruta alternativa" per les seves aigües territorials a Ormuz
Teheran avisa que l’estret està minat i només deixarà que hi naveguin els barcos que es coordinin amb el règim i paguin una taxa
Tot just cinc vaixells van creuar el pas en 24 hores, quan la mitjana diària era de 140 abans de la guerra
Adrià Rocha Cutiller
És una incògnita. Des de l’anunci de l’alto el foc temporal entre l’Iran, els EUA i Israel dimarts, l’estat de l’estret d’Ormuz és un autèntic misteri. Washington ha assegurat que l’Iran ha acceptat obrir-lo i deixar fluir, com abans del conflicte, el petroli per aquesta estratègica via, que representa el 20% del total del comerç mundial de cru i gas.
Ormuz, a la punta sud del golf Pèrsic, està franquejat per l’Iran a la costa nord i Oman a la costa sud. Però des de l’acord de dimarts passat tot just un grapat de vaixells de càrrega han creuat l’estret. L’Iran assegura que només hi permetrà el pas si els vaixells es coordinen amb la República Islàmica i paguen una taxa per passar per l’estret. Ormuz, per tant, no està obert ni tancat.
"Està obert, però hi ha restriccions tècniques per culpa de la guerra. Hi ha límits tècnics, i per això qualsevol barco que vulgui passar per l’estret d’Ormuz abans ha de comunicar-se amb el nostre Exèrcit. La via és molt estreta, i s’ha de ser molt curós, per la mateixa seguretat dels barcos de càrrega. En la guerra prenem mesures, com minar el lloc, i encara hi ha moltes [mines] a la regió. Tenim els mapes", va explicar ahir el viceministre d’Exteriors iranià, Saeed Jatibzadeh, en declaracions a la televisió britànica ITV.
Minuts abans, la Guàrdia Revolucionària va emetre un comunicat, acompanyat d’un mapa, marcant un suposat trajecte alternatiu que a partir d’ara tot barco que vulgui travessar Ormuz haurà de prendre: aquesta "nova ruta" passa directament per aigües territorials iranianes, cosa que dona absolut control a Teheran sobre qui creua i qui no. "Tot vaixell de càrrega ha d’agafar aquesta ruta", va dir la guàrdia. En 24 hores, tot just cinc barcos van creuar l’estret, segons dades extretes d’imatges de satèl·lit. Abans de la guerra, la mitjana diària era de 140.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir dimecres passat que mantindrà desplegades forces militars entorn de l’Iran fins que es compleixi plenament l’acord fet i va amenaçar de llançar una ofensiva "més gran i més forta" en cas d’incompliment, mentre va assegurar que l’estret d’Ormuz continuarà obert i que Teheran no desenvoluparà armes nuclears.
Desplegament nord-americà
En un missatge difós a la seva Truth Social, Trump va remarcar que "tots els vaixells, aeronaus i personal militar dels EUA, juntament amb municions i armament, es mantindran a l’Iran i els seus voltants" fins que es compleixi "íntegrament l’acord real fet", i va insistir que el desplegament respon a la necessitat d’assegurar l’estabilitat a la zona.
Així mateix, va advertir que si el pacte no es respecta, "començarà la batalla, més gran, millor i més forta que mai", tot i que va considerar aquest escenari "molt improbable", i va recalcar que "no hi haurà armes nuclears" i que l’estret d’Ormuz "es mantindrà obert i segur". En el mateix missatge, el mandatari va assegurar que les Forces Armades nord-americanes es troben "preparant-se i descansant" a l’espera de la "pròxima conquesta".
Prèviament, Trump havia dit que tan sols hi ha un conjunt de punts acceptats pel seu país a l’alto el foc pactat amb l’Iran i que seran els que es discuteixin durant les negociacions en les dues pròximes setmanes, tot i que no va aclarir en què consisteixen. "Hi ha un únic conjunt de punts significatius que resulten acceptables per als EUA, i els discutirem a porta tancada durant aquestes negociacions", va escriure el mandatari. Se sap que l’Iran ha plantejat un pla de deu punts, entre els quals es compten la reobertura de l’estret d’Ormuz, la retirada de les forces de combat dels EUA desplegades a la regió i l’aixecament de totes les sancions contra l’Iran.
