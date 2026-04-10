Impulsada per Junts
Entra en vigor la llei de multireincidència, que castiga amb presó el robatori de mòbils
EFE
La llei contra la multireincidència entra en vigor aquest divendres després de la seva publicació al BOE, una norma que penalitza amb fins a tres anys de presó els robatoris de telèfons mòbils i que endureix les penes per a qui reincideixi en delictes de furt lleu o estafa.
Impulsada per Junts, la llei va rebre a finals de març un ampli suport del Congrés dels Diputats (272 vots a favor de PP, PSOE, Vox, PNB i UPN), després de passar un periple parlamentari que va provocar-ne el bloqueig durant mesos: es va reactivar al novembre de l’any passat, després que el partit de Carles Puigdemont anunciés la seva ruptura amb el Govern.
Presó per robar mòbils
La norma modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal per penalitzar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils, així com amb penes d’entre un i sis anys de presó qui cometi una estafa de quantia inferior a 400 euros i sigui multireincident, és a dir, qui acumuli almenys tres condemnes per aquest delicte.
A més, la llei dona potestat als jutjats perquè adoptin amb més eficàcia mesures cautelars de caràcter personal, com ara prohibir acudir o residir en determinats llocs. Aquesta llei també legitima les entitats locals per exercir l’acció penal en els casos de furt.
Entre les novetats també figura la tipificació com a delicte del 'petaqueig', és a dir, l’ús d’embarcacions que en alta mar proveeixen de bidons de combustible les narcollanxes. També en matèria de narcotràfic, la llei ha incorporat un subtipus agreujat de defraudació de fluid elèctric, amb penes de presó de 6 a 18 mesos o multes de 12 a 24 mesos, per als delictes vinculats amb els cultius de marihuana en interiors, on és habitual que es cometi frau de subministrament elèctric.
D’altra banda, la llei habilita els jutges que investiguin delictes comesos a través d’internet a retirar cautelarment continguts il·lícits, i a interrompre i bloquejar els serveis que els ofereixin, fins i tot a l’estranger.
