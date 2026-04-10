Declaració d’un funcionari
Mediació a Hisenda per un deute del comissionista
El Periódico
Un funcionari d’Hisenda va revelar ahir al Suprem que, per ordre del seu cap, que en aquell moment era Carlos Moreno, cap de gabinet de la llavors ministra d’Hisenda María Jesús Montero, va traslladar a l’Agència Tributària una consulta relativa al deute que mantenia l’empresa Pilot Real Estate. Segons la investigació, aquesta consulta va arribar a Moreno a través de Koldo García, assessor d’Ábalos en Transports, com un favor al comissionista Víctor de Aldama. Moreno ja havia reconegut durant la declaració com a testimoni durant la instrucció de la causa que havia fet aquesta consulta "segurament a través d’un assessor del gabinet, que és funcionari d’Hisenda", que és qui va comparèixer ahir a la sala.
Segons aquest funcionari, Ignacio Granada, Moreno li va ensenyar un "tros de pantalla" amb les dades sobre l’empresa en qüestió, Pilot Real State, si bé desconeixia l’origen d’aquest missatge, que segons la investigació va ser enviat al cap de gabinet per Koldo García. "En compliment d’ordre del meu superior jeràrquic el vaig traslladar a l’Agència Tributària", va dir, si bé va afegir que sempre que s’actua d’aquesta manera s’afegeix que no s’ha de fer "cap tracte de favor a cap contribuent". Al cap d’uns dies va obtenir una resposta, en el sentit que ja s’havia parlat amb representants d’aquesta empresa i que "el deute no era ajornable". Segons la investigació, el requeriment d’ajornament en favor d’aquesta empresa, vinculada amb Aldama, no es va arribar a fer mai.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”