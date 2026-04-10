Declaració d’un funcionari

Mediació a Hisenda per un deute del comissionista

L'empresari Víctor de Aldama (e) en el banc dels acusats durant el judici pel 'cas màscares' en el Tribunal Suprem / Pool

Un funcionari d’Hisenda va revelar ahir al Suprem que, per ordre del seu cap, que en aquell moment era Carlos Moreno, cap de gabinet de la llavors ministra d’Hisenda María Jesús Montero, va traslladar a l’Agència Tributària una consulta relativa al deute que mantenia l’empresa Pilot Real Estate. Segons la investigació, aquesta consulta va arribar a Moreno a través de Koldo García, assessor d’Ábalos en Transports, com un favor al comissionista Víctor de Aldama. Moreno ja havia reconegut durant la declaració com a testimoni durant la instrucció de la causa que havia fet aquesta consulta "segurament a través d’un assessor del gabinet, que és funcionari d’Hisenda", que és qui va comparèixer ahir a la sala.

Segons aquest funcionari, Ignacio Granada, Moreno li va ensenyar un "tros de pantalla" amb les dades sobre l’empresa en qüestió, Pilot Real State, si bé desconeixia l’origen d’aquest missatge, que segons la investigació va ser enviat al cap de gabinet per Koldo García. "En compliment d’ordre del meu superior jeràrquic el vaig traslladar a l’Agència Tributària", va dir, si bé va afegir que sempre que s’actua d’aquesta manera s’afegeix que no s’ha de fer "cap tracte de favor a cap contribuent". Al cap d’uns dies va obtenir una resposta, en el sentit que ja s’havia parlat amb representants d’aquesta empresa i que "el deute no era ajornable". Segons la investigació, el requeriment d’ajornament en favor d’aquesta empresa, vinculada amb Aldama, no es va arribar a fer mai.

