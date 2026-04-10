Melania Trump nega ser víctima d’Epstein i insta a destapar la veritat
La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, va negar ahir en una inusual compareixença pública haver tingut una relació pròxima amb el magnat financer i delinqüent sexual Jeffrey Epstein i el seu còmplice, Ghislaine Maxwell, en el que va suposar la seva primera declaració pública des que va retornar el focus sobre el cas del pederasta mort l’any passat.
"Les mentides que em vinculen amb l’infame Jeffrey Epstein han d’acabar avui", va assegurar l’exmodel en una declaració als mitjans realitzada a la Casa Blanca en la qual també va assegurar que no va conèixer el seu marit, el president Donald Trump, a través de l’influent assessor de grans fortunes. "No soc víctima d’Epstein", va afirmar Melania Trump.
La primera dama dels EUA va instar que el Congrés "actuï" en el cas Epstein. I va arribar més lluny a l’afirmar que els implicats en l’escàndol poden ser molts més: "Epstein no va ser l’únic. Diversos executius homes d’alt rang van renunciar als seus poderosos càrrecs després que aquest assumpte es polititzés àmpliament. Per descomptat, això no implica culpabilitat, però tot i així hem de treballar amb obertura i transparència per descobrir la veritat", va afirmar.
Testificar sota jurament
"Faig una crida al Congrés perquè brindi a les dones que van ser víctimes d’Epstein una audiència pública centrada en les supervivents. Oferiu a aquestes víctimes l’oportunitat de testificar sota jurament, amb l’autoritat que atorga el testimoni jurat. Cada dona ha de tenir el seu dia per explicar la seva història en públic, si així ho desitja, i el seu testimoni ha de quedar registrat en el registre del Congrés", va afegir.
Epstein va ser detingut el 2019 acusat per la justícia federal de tràfic sexual de menors. La seva mort el 2019 en una cel·la de Manhattan va ser dictaminada com a suïcidi.
