Tensió global
Netanyahu accedeix a negociar amb el Líban el desarmament de Hezbol·là
Trump va demanar dimecres al primer ministre israelià que reduís els atacs per evitar el col·lapse del fràgil alto el foc amb l’Iran
Les negociacions començaran a Washington la setmana que ve
Des del 2 de març, al país dels cedres hi ha hagut 1.888 morts i 6.092 ferits
Andrea López-Tomàs
L’històric diari libanès An Nahar va resumir en portada la tràgica destinació de la seva gent. Alto el foc per a tothom. Infern per al Líban, es llegeix en el primer diari en àrab del país dels cedres. Aquesta era la sensació amb què es va despertar ahir el poble libanès. Ahir a la nit, però, la percepció de solitud va disminuir. A Teheran i Islamabad n’hi ha que insisteixen a dir que el Líban sigui inclòs en l’acord de treva entre els EUA i el país persa, i que cessin els bombardejos israelians. "L’Iran no abandonarà el poble libanès", va afirmar en un comunicat el president iranià, Masoud Pezeshkian, que va avisar que els atacs contra el Líban farien que les negociacions fossin "inútils". El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ordenar al seu gabinet iniciar negociacions directes amb el Líban.
"El Líban i tot l’Eix de la Resistència, com a aliats de l’Iran, formen part inseparable de l’alto el foc", va assenyalar Mohammad Bagher Ghalibaf, el president del Parlament iranià, a la xarxa social X. "Les violacions de l’alto el foc comporten costos explícits i respostes contundents: cessin el foc immediatament", va advertir. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, va demanar en una trucada al seu homòleg pakistanès que confirmi la inclusió del Líban a l’alto el foc "per evitar que es repeteixin els atacs israelians presenciats" ahir. Salam es refereix als brutals bombardejos simultanis que va portar a terme Israel en plena hora punta, en els quals va matar més de 300 persones en tot just 10 minuts. "El Pakistan està fent esforços sincers per la pau regional i va ser amb aquest esperit que es van convocar les converses de pau entre l’Iran i els Estats Units", li va respondre el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif.
Netanyahu va afirmar ahir que Israel continuarà atacant Hezbol·là "on faci falta". "Continuarem atacant Hezbol·là amb força, precisió i determinació", va declarar a X. De tota manera, al cap d’unes hores i després de múltiples peticions del Govern libanès per iniciar negociacions directes amb Israel, finalment el líder hebreu va respondre que ha donat instruccions al Gabinet perquè iniciï els contactes "com més aviat millor". "Les converses se centraran en el desarmament de Hezbol·là i en l’establiment de relacions pacífiques entre Israel i el Líban", va dir. Si finalment s’acaben produint, es tractaria de les primeres converses directes entre els dos països, que estan oficialment en guerra des de la creació de l’Estat d’Israel.
Les negociacions començaran a Washington la setmana que ve. L’ambaixador d’Israel als EUA, Yechiel Leiter, liderarà les negociacions en nom d’Israel, i l’ambaixadora del Líban, Nada Hamadeh Mouawad, representarà Beirut. Israel reduirà els atacs contra el Líban per alinear-se amb els esforços diplomàtics, però un funcionari israelià va assenyalar que, malgrat l’inici de les converses, l’Exèrcit israelià no ha aplicat un alto el foc total al país, on han mort 1.888 persones i 6.092 han resultat ferides des del 2 de març. Ahir, les autoritats castrenses van exigir el desplaçament forçós de més barris al sud de la capital libanesa, incloent-hi les tres carreteres que porten a l’únic aeroport del Líban, als suburbis de Beirut. Mentrestant, a la capital libanesa, el soroll de grues remenant la runa amorteix les sirenes de les ambulàncies. La ciutat mira de recuperar-se del dia més letal des de la guerra civil que va fuetejar el país entre 1975 i 1990.
Bombardejos a Beirut
El Zein, un ciutadà libanès, es va escapar ahir un moment de l’hospital per tornar al lloc on el seu germà va resultar ferit. Era al balcó del seu apartament al barri central de Corniche El Mazraa. Allà també hi tenia la clínica com a dentista. "Fa 25 o 30 anys que vivia aquí; jo visc un parell de carrers més enllà", explica el Zein a aquest diari. Davant l’esvoranc amb vista a la devastació, la cadira dental, a terra i tenyida de gris, sembla intacta. "¿Veus aquell home d’allà vestit de negre?", pregunta, assenyalant un home que inspira autoritat enmig d’un carrer cobert de cendra. "És de Hezbol·là", afirma. "Ells només volen la guerra, però jo no vull res d’això, perquè som gent de pau", assenyala el Zein.
El canvi de Netanyahu podria haver sigut forçat per Washington. El president nord-americà, Donald Trump, va demanar al primer ministre que reduís els atacs israelians contra el Líban per evitar el col·lapse de l’alto el foc tan fràgil que hi ha amb l’Iran en una trucada que, segons indica NBC News, va tenir lloc dimecres. El vicepresident nord-americà, J. D. Vance, va afirmar que Israel havia accedit a "reflexionar" sobre la seva posició respecte al Líban per facilitar les negociacions amb el país persa. Malgrat això, hores després va llançar l’atac més gros de les últimes sis setmanes.
