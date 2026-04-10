Eleccions municipals de 2027
Podem Catalunya plantejarà als Comuns i ERC explorar una candidatura conjunta a Barcelona
Els morats asseguren que es presentaran a la capital catalana amb la seva pròpia papereta encara que hagi de ser en solitari si no prospera un front comú
Sara González
Podem Catalunya té activada la maquinària per presentar-se a les eleccions municipals de l’any vinent amb Barcelona com un dels principals objectius i ho faran, remarquen, sols o acompanyats. Just aquest dissabte, encara en plena ressaca de l’acte de Gabriel Rufián i Irene Montero per promoure un front d’esquerres a escala estatal, celebren una trobada municipalista per posar les bases programàtiques de les candidatures. En el cas de la capital catalana, expliquen a EL PERIÓDICO, estan disposats a explorar tant amb els Comuns com amb ERC una llista conjunta.
Per ara, estan esbossant amb quines propostes presentar-se, però just després de l’estiu entraran de ple amb els candidats. A les eleccions de 2023 van concórrer en mig centenar de municipis de la mà dels Comuns i l’objectiu que s’han proposat és superar aquesta xifra i tornar a tenir presència a Barcelona. En cadascuna d’aquestes localitats analitzaran si es presenten en solitari, amb els Comuns o amb altres forces com ERC, fórmula que volen temptejar fins a quin punt és possible a la ciutat ara governada per Jaume Collboni.
Si no s’asseuen a parlar, hi haurà papereta de Podem, però estaria bé sumar esforços
Així que la coordinadora de Podem, María Pozuelo, està disposada a trucar tant a Gerardo Pisarello, alcaldable dels Comuns, com a Elisenda Alamany, la cap de llista republicana, una vegada hagin designat quin dirigent dels morats es presentarà. "Si no s’asseuen a parlar, hi haurà papereta de Podem, però estaria bé sumar esforços", defensa. De fet, en el cas de l’aspirant a alcalde dels Comuns, que és també diputat al Congrés, ha defensat explícitament la necessitat de configurar un front d’esquerres a Barcelona i anunciat reunions tant amb ERC com amb la CUP. "Si parla d’unitat, aquesta no serà completa sense Podem", adverteix. En el cas d’Alamany, ha rebutjat explícitament la proposta de Pisarello.
La líder dels morats a Catalunya assegura que manté una "bona relació" amb el candidat dels Comuns, però lamenta que fins ara no els hagi "tingut en compte". Dirigents de la cúpula del carrer Marina ha dit en diferents ocasions que s’asseurà a parlar amb Podem, però segons Pozuelo no hi ha hagut cap proposta real per asseure’s a parlar i tractar de refer uns ponts que, segons el seu punt de vista, van saltar pels aires pels "incompliments" d’acords segellats i el que ells defineixen com a "deslleialtats". En dos municipis, Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí, els seus regidors han estat "expulsats" del grup que van formar amb Comuns.
El "pas" per recuperar el vincle amb Comuns
Però encara hi ha un altre conflicte més gran enquistat sobre la representació al Congrés que Podem assenyala que podria ser "un pas" si el que realment volen és "plasmar a la realitat la unitat que prediquen" i normalitzar relacions. I és que el novembre de 2024 Candela López va anunciar que renunciaria a l’escó a Madrid per centrar-se en la coordinació de Catalunya en Comú, càrrec al qual suma també el de vicepresidenta de la Diputació de Barcelona. Però just després va deixar l’acta Gala Pin, cosa que va provocar l’entrada de Viviane Ogou, que era la següent de la llista. Si López complia amb el que havia anunciat, la següent a agafar l’acta hauria estat Pozuelo. Això hauria suposat que entrés una dirigent més de Podem que hauria anat al grup mixt i que permetria als morats configurar un grup parlamentari propi, al mateix temps que els Comuns perdrien un diputat i es quedarien amb sis. Això explica (en part) per què també Pisarello, que és ara alcaldable a la capital catalana, manté el seu escó al Congrés, a més de la dificultat per suplir-lo com a secretari primer de la Mesa.
"Ells mateixos saben per què Candela no va materialitzar que deixava l’acta com havia anunciat", assegura Pozuelo. En tot cas, afegeix, la seva formació està disposada igualment a parlar tant de propostes i programa com de la fórmula per presentar-se a les eleccions sempre que es respecti que les sigles de Podem han de ser presents. Mentre això no passi, adverteixen, continuaran "endavant" tractant de teixir vincles amb moviments socials.
