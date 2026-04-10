Polèmica
El PSC defensa que la bandera espanyola onegi sempre al Parlament
Sara González
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la bandera espanyola hauria d’onejar de manera permanent a la façana de l’edifici del Parlament de Catalunya. Així ho va assegurar en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 després que aquesta setmana la Mesa de la institució presentés un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la mesura cautelar que l’obliga que tant la senyera com la bandera espanyola siguin exhibides conjuntament en tot moment i no només els dies de ple, com passa ara.
"És important que tots els símbols que representen el nostre país siguin a les portes de les nostres institucions", va assegurar Moret, que va dir, no obstant, que respecta la decisió de la Mesa del Parlament, amb majoria d’ERC i Junts i presidida per Josep Rull, però que no la "comparteix". Va al·legar, en aquest sentit, que cal aprendre a gestionar "les discrepàncies" sense renunciar a explicitar el posicionament de cadascú, però es dona la circumstància que el PSC també té representació en aquest òrgan rector.
La dirigent socialista també va donar un cop de porta a la proposta llançada per Junts per deflactar l’IRPF en plena escalada de preus derivada del conflicte a l’Orient Mitjà, una iniciativa que serà votada la setmana que ve. Segons Moret, és un "plantejament ideològic" que no és necessari després de les mesures que ja s’han pres des del Govern de Pedro Sánchez i des de la Generalitat per mirar de pal·liar la inflació, a més de rebutjar que Catalunya sigui un "infern fiscal", com ahir va denunciar el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Pel que fa a la negociació dels pressupostos, la portaveu del PSC, va assenyalar que les converses s’estan centrant ara per ara en partides per a matèries com habitatge i infraestructures i que s’està deixant al marge l’assumpció de noves competències.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”