Guerra híbrida
El Regne Unit frustra l’intent d’espionatge de tres submarins de Rússia
Lucas Font
Els intents d’espionatge i sabotatge de Rússia en les aigües de l’Atlàntic Nord estan més vius que mai. El Regne Unit va denunciar ahir la presència en les últimes setmanes d’almenys tres submarins russos a prop de les seves aigües territorials, que tenien per objectiu interceptar comunicacions i danyar infraestructures estratègiques. El desplegament dels submarins russos va obligar el Govern britànic a activar una operació de vigilància i seguiment a fi de neutralitzar els potencials atacs de Moscou.
Un submarí de la classe Akula va ser identificat per avions i vaixells de l’Exèrcit britànic fa unes setmanes, a més de dues naus més de la Direcció General d’Investigació Oceanogràfica russa, coneguda com a GUGI. Les autoritats britàniques van activar llavors una operació, junt amb altres països aliats, per monitoritzar els seus moviments i que va suposar el desplegament de fragates, helicòpters i vaixells de suport de la Marina Reial (Royal Navy), a més d’avions P8 de la Força Aèria (RAF).
Un mes d’operació
"Les nostres Forces Armades els van deixar clar que estaven sent vigilats, que els seus moviments no eren secrets com havia planejat el president [Vladímir] Putin i que els seus intents de dur a terme operacions encobertes havien sigut descoberts", va assegurar ahir el ministre de Defensa britànic, John Healey, en roda de premsa. "Aquests submarins de la GUGI ja han abandonat les aigües del Regne Unit i s’han dirigit de nou al nord, i aquesta operació –que ha durat més d’un mes– s’ha acabat".
Healey va informar de la participació de fins a 500 efectius de l’Exèrcit britànic en les tasques de vigilància, amb l’objectiu d’evitar danys en infraestructures clau com els cables submarins de fibra òptica. El ministre va descartar que hi hagi hagut danys.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”