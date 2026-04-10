Compromís
Rufián llança un guant a Mónica Oltra per fitxar-la en la seva ruta d’actes amb líders de l’esquerra
El portaveu d’ERC admet que li agradaria compartir escenari amb l’exvicepresidenta que defineix com a «persona extraordinària»
Diego Aitor San José
Primer va ser Emilio Delgado, diputat de Més Madrid, al febrer. Aquest dijous l’escenari el va compartir a Barcelona amb Irene Montero, eurodiputada i referent de Podem per a les pròximes eleccions generals. I com que no n’hi ha dos sense tres, Gabriel Rufián s’ha fixat com a objectiu afegir un nou nom a la seva particular ruta d’actes amb dirigents de les esquerres: el de l’exvicepresidenta de la Generalitat i acabats de tornar a la primera línia política, Mónica Oltra.
Ho va expressar el mateix portaveu d’ERC al Congrés en el seu acte amb Montero a Barcelona. «Tant de bo puguem fer un altre acte amb una persona extraordinària com és Mónica Oltra», va dir. El guant llançat per compartir espai és tan clar i contundent que semblaria que el següent esdeveniment ja està tancat i el que va fer Rufián dijous va ser simplement anunciar-ho, com si del tràiler d’una pel·lícula que sortirà pròximament es tractés, però no.
O almenys això expliquen fonts de l’entorn d’Oltra que es van assabentar de la proposta per les mateixes paraules que el portaveu d’ERC va dir sobre el saló d’actes de la Universitat Pompeu Fabra. Aquestes mateixes fonts ni obren ni tanquen la porta al fet que es pugui celebrar un esdeveniment similar als altres dos en els quals Rufián ha intercanviat opinions sobre com actuar davant la situació actual amb dos dirigents progressistes amb nom més enllà del cognom de la sigla partidista.
Aquest retrat robot del tipus d’acte i debat que està duent a terme el dirigent d’Esquerra encaixa perfectament amb el perfil d’Oltra, una figura que transcendeix la marca Compromís i que s’emmarca dins del plantejament que va fer Rufián sobre com les forces d’esquerres amb implantació territorial han de ser les que liderin les candidatures en les seves respectives circumscripcions, evitant esqueixar la resta d’opcions d’aquest espectre en diferents paperetes que perjudiquin en vots.
De fet, el fil de connexió entre el discurs de Rufián i el d’Oltra ha guanyat sintonia en els últims mesos. A l’agost, quan ja començaven els rumors sobre una possible tornada a la primera línia, la dirigent valencianista va lloar Rufián i els seus primers moviments del vesper a la recerca d’una alternativa dins de l’espai a l’esquerra del PSOE: «Últimament em sembla bé tot el que fa, és l’únic que surt del motllo».
«Molt orgullós»
Aquest missatge ha tingut picades d’ullet constants per part del portaveu d’ERC cap a la nova aspirant a l’Ajuntament de València. De fet, quan es va conèixer l’arxiu de l’últim jutge que va realitzar la instrucció del seu cas, Rufián va tuitejar: «Torna ja, sisplau». Amb l’oficialització del pas endavant fa setmanes, va escriure: «Alcaldessa». Aquest dijous, va incidir en les seves lloes i al costat de Montero va assegurar estar «molt orgullós que Mónica Oltra hagi fet un pas endavant i hagi dit ‘jo soc aquí, amb tot el que m’ha passat’».
Davant les proposicions de Rufián, fonts de l’entorn d’Oltra recorden que el seu projecte està centrat en l’àmbit municipal, una manera de deslligar-se de la crida constant de cara ampli que realitza el dirigent d’Esquerra per presentar-se a les eleccions generals. No obstant, pels moviments generats davant el pas fet per Oltra, aquesta unió de totes les esquerres podria tenir en la seva candidatura a l’ajuntament el seu primer gran aterratge pràctic. Qui sap si Rufián farà el paper de padrí en el bateig.
