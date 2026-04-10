Front contra la dreta i l’extrema dreta
Rufián i Montero aposten perquè Podem lideri les esquerres a Espanya
El dirigent republicà es defensa de les crítiques del seu propi partit a la proposta i assegura que vol "continuar representant ERC"
El diputat d’Esquerra apel·la a la unitat perquè «si no, ens mataran per separat», avisa
Quim Bertomeu
El líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l’exministra i eurodiputada de Podem, Irene Montero, van fer ahir un pas més en la defensa de la unitat de les esquerres per frenar l’auge de la dreta i l’extrema dreta en les pròximes eleccions generals. En un acte a Barcelona, van considerar que les seves respectives formacions haurien d’assumir un paper de lideratge en aquest projecte de confluència. S’ha de veure com prova això a la resta d’organitzacions interpel·lades a participar en el projecte com Sumar, els Comuns, EU, Compromís, la CUP, Bildu o el BNG.
El més clar va ser Rufián: "Demano al meu partit que lideri això i si m’hi va el càrrec, me’n vaig cap a casa". La idea és que Podem empenyi a favor de la unitat en el conjunt d’Espanya, mentre que ERC assumeixi aquest paper a Catalunya. "Podem pot ajudar a aquestes confluències i ERC, a Catalunya, també", va concloure. El diputat republicà, que té el seu partit en contra d’aquesta proposta, va argumentar que l’independentisme no es pot desentendre del combat contra l’ascens del PP i Vox: "No podem dir: ‘Ja us apanyareu’". Esquerra, segons Rufián, ha d’"inspirar" l’esquerra espanyola a favor d’aquesta unitat. "Si no, ens mataran per separat", va concloure.
"Fer equip"
A Montero també la va seduir la idea de "fer equip" amb Rufián. "Val la pena intentar-ho, crec que podria tenir molts vots, però, si no, val igualment la pena", va exposar. Tots dos van assumir que no és fàcil, però tampoc impossible. "Per guanyar una vegada, cal perdre 700 vegades", va resumir l’exministra. El percentatge d’èxit, per tant, és baix, però ahir del que es tractava era d’exhibir sintonia en defensa d’un front que ara té un pronòstic incert.
L’acte es va celebrar al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i va ser moderat per l’exlíder dels Comuns Xavier Domènech. Es va omplir l’aforament de 340 persones amb un públic majoritàriament estudiantil, però amb presència de persones de totes les edats. El que continua sense quedar clar és si Rufián i Montero proposen una coalició electoral habitual amb totes les formacions a l’esquerra del PSOE. Tampoc si ells dos podrien –o voldrien– fer tàndem en uns comicis. Del que es tracta ara, va explicar Rufián, és de pressionar "els aparells" dels partits a "parlar" entre ells. No hi ha una "fórmula màgica", però com a mínim, cal asseure’s per trobar-la.
Únicament es van esbossar algunes idees molt preliminars de com podria ser aquesta unitat: per exemple, compartint punts del programa electoral o constituint "un grup interparlamentari" al Congrés una vegada celebrades les eleccions. També es va abordar la necessitat de plantar cara a les xarxes socials: "Prefereixo omplir tiktoks que biblioteques". Així doncs, tot va quedar obert.
A partir d’aquí, l’acte va ser una successió d’advertències sobre el que podria passar si el PP i Vox arriben a la Moncloa. "Forma part de la nostra responsabilitat històrica frenar el feixisme", va dir Rufián, que va admetre que l’esquerra hauria de començar per fer "autocrítica". Montero va cridar l’esquerra a recuperar la "brúixola moral" i "posar els principis al centre". Domènech, professor d’Història, va ser l’encarregat d’aportar les referències històriques i els elogis. Segons ell, l’exministra és "la Pasionaria de l’esquerra actual" i sobre Rufián va fer broma que podria ser Robespierre. També va fer una picada d’ullet a ERC recordant que Lluís Companys, el president de la Generalitat afusellat pel franquisme, ja va liderar un front d’esquerres 90 anys enrere.
La proposta de Rufián no compta ara per ara amb massa aliats. Partits com ara Bildu, el BNG i la CUP ja s’han descartat i altres formacions com Sumar i Comuns ho veuen amb recel. A més, és una iniciativa que incomoda la seva pròpia organització, ERC, que rebutja amb vehemència compartir projecte amb altres formacions estatals per molt progressistes que siguin. Això ha tensionat les relacions entre el diputat i el líder de la seva formació, Oriol Junqueras. Rufián no només no va defugir el tema, sinó que hi va incidir diverses vegades: "Diuen que faig mal al meu partit. Que m’expliquin quin mal fa posar molta gent jove en una sala com aquesta", va desafiar.
¿Qüestiona això el futur de Rufián com a líder d’ERC al Congrés? El diputat va assegurar que ell vol continuar sent l’abanderat republicà a Madrid. "Jo soc d’ERC i em sento molt orgullós de ser d’ERC. Tant de bo continuar representant el partit", va indicar.
Que el projecte de Rufián genera incomoditat als partits que interpel·la ho va demostrar un altre detall. Ni ERC ni Comuns van enviar els seus líders a l’acte. La delegació republicana la va integrar el secretari general adjunt, Oriol López, i una de les vicesecretàries generals, Laura Pelay. Ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alamany. Tampoc cap company d’ERC al Congrés. La delegació dels Comuns la van formar l’alcaldable per Barcelona, Gerardo Pisarello, i el dirigent Joan Mena. L’únic partit que sí que va enviar la seva representació més alta va ser Podem, amb la secretària general, Ione Belarra, i la líder a Catalunya, María Pozuelo.
Els crítics d’ERC, en contra d’Illa
Diversos integrants dels col·lectius crítics d’ERC registraran avui a la seu del partit una petició perquè se celebri un «referèndum intern» sobre si els republicans han de continuar recolzant el Govern de Salvador Illa. Creuen que el PSC ha incomplert sistemàticament l’acord d’investidura que va firmar amb ERC. Entre els impulsors de la iniciativa hi ha Xavier Martínez Gil (Col·lectiu 1 d’octubre) i l’exconseller Alfred Bosch (Foc Nou). El partit preveu als seus estatuts aquest tipus de consultes, sempre que els impulsors presentin les firmes necessàries. D’altra banda, l’executiva d’ERC a Igualada va dimitir ahir després que els militants rebutgessin, en una consulta interna, la proposta de presentar-se a les municipals del 2027 en una llista conjunta amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns.
