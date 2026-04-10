Ple municipal
Sílvia Orriols aconsegueix aprovar els pressupostos de Ripoll gràcies a l’abstenció del PSC i independents
Els comptes es van aprovar en segona votació i es van decidir pel vot de qualitat de l’alcaldessa
Jordi Remolins
L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar els pressupostos del 2026 gràcies al vot positiu de l’independent Joaquim Colomer i a l’abstenció dels dos regidors socialistes, “perquè no volem perdre el temps amb més mocions de confiança”. Això va contribuir que l’equip de govern d’Aliança Catalana a Ripoll tirés endavant per primera vegada, a través de la votació en un ple, els pressupostos d’aquest any.
El ple ordinari de març, que es va ajornar per la mort del pare de l’alcaldessa, es va celebrar dijous a la nit amb l’aprovació pressupostària com a punt més candent. La resta de partits (Junts, ERC i CUP) van votar-hi en contra, tot i que la republicana Chantal Pérez va insinuar que, en cas que hagués calgut per tirar-los endavant, també s’haurien abstingut. La situació que es va crear a començaments del 2025, quan Orriols va presentar una qüestió de confiança que al seu torn va obligar l’oposició a plantejar una moció de censura, ha creat una divisió entre els partits antagonistes de l’alcaldessa. Aleshores, la marxa enrere d’última hora dels regidors de Junts —a petició de Carles Puigdemont des de Waterloo— va impedir que fructifiqués un canvi d’alcaldia.
El pressupost es va aprovar en segona votació i es va decantar pel vot de qualitat de l’alcaldessa, perquè hi havia un empat a set vots positius i set de negatius.
Pressupost de 14 milions d’euros
Sílvia Orriols el va qualificar de continuista, reforçant la seguretat, la neteja, la cultura popular i les beques a estudiants per retenir el talent local. Els 14 milions d’euros comptaran amb un annex addicional d’un milió més per a inversions, que es destinaran a reparar la teulada del Pavelló Municipal, asfaltar carrers o renovar la flota de vehicles municipals.
El vot favorable del regidor independent de Som-hi Ripoll va arribar per l’acord de doblar els diners destinats a l’enllumenat, aïllar acústicament la zona infantil de la Biblioteca Lambert Mata i, sobretot, per reactivar el projecte del polígon de la carretera de Les Llosses, que el mateix Colomer ja havia apadrinat quan era regidor de l’àrea de Serveis al Territori en l’anterior mandat, quan encara representava Junts. Malgrat el seu vot favorable, va qualificar el pressupost de “poc somiador”.
El socialista Enric Pérez va lamentar que no enfoquessin una “transformació real” del municipi, va retreure que l’Ajuntament no s’hagi acollit a la Llei de Barris i va afirmar que va tenir la sensació que Orriols “se’m va treure del damunt” a la reunió per parlar del tema, al cap de només vint minuts. Així i tot, els dos regidors del PSC van acabar abstenint-se.
Des de Junts es van mostrar més bel·ligerants. El seu portaveu i futur candidat a les municipals de l’any que ve, Ferran Raigón, va advertir novament del perill de perdre la subvenció per a la nau del Pla que es vol destinar a residència per a gent gran, perquè ja és impossible que les obres s’executin dins dels terminis fixats pel Govern espanyol.
ERC es va queixar que les propostes que han fet no hagin quedat recollides en els pressupostos i que, “per coherència”, havien de votar-hi en contra. La republicana Chantal Pérez va admetre que, amb l’abstenció del PSC, s’ha evitat haver d’entrar en el “circ mediàtic” de fa un any i, per tant, creien que era “coherent” mantenir el “no”. I va afegir: “No entenem que Junts no voti a favor o s’abstingui, perquè ells sí que han votat a favor de la majoria de coses d’AC en aquest ple”.
El portaveu d’Alternativa per Ripoll, Jordi Hostench, va exposar el seu “no” per la manca d’afinitat de les seves polítiques amb les d’AC.
