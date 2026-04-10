Normes estatals
Vox desafia el PP a derogar les lleis d’eutanàsia, avortament i LGTBI
Gisela Boada
Alejandro Fernández, el president del PP català, i Joan Garriga, el portaveu de Vox a la Cambra catalana, ocupen escons contigus a l’hemicicle del Parlament, habitualment un darrere de l’altre. Ahir, no obstant, van compartir taula en un col·loqui al Círculo Ecuestre de Barcelona al costat de l’exministre i exdirigent del PP Jaime Mayor Oreja, amb motiu de la presentació del llibre Una verdad incómoda .
La trobada també va servir per escenificar les tensions i afinitats entre les dues formacions en un moment en què el PP i Vox negocien la governabilitat en diverses comunitats autònomes. "Hem d’articular una alternativa al rupturisme [de Pedro Sánchez] els que estem d’acord en el mateix", va defensar Mayor Oreja, en al·lusió als dos dirigents que el van acompanyar, apel·lant a la "unitat d’aquells que comparteixen idees", un missatge que va sobrevolar tot l’acte.
Xoc nacional
Aquest teló de fons va conviure, no obstant, amb el creixent xoc entre els líders nacionals dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, les diferències dels quals van tenir ressò en el col·loqui. El to es va anar elevant, especialment després de la intervenció de Garriga, que va llançar diversos dards al PP. "Em sento identificat amb la veritat incòmoda, el títol del llibre; així em sento quan Vox qüestiona coses que mai s’havien dit. El PP ha estat 17 anys i no ha revertit cap llei autonòmica separatista ni progressista, com l’eutanàsia o l’avortament", va afirmar el portaveu del partit d’extrema dreta al Parlament.
Garriga va afirmar que el seu partit està obert a possibles pactes amb el PP, però amb condicions: "Podem pactar, però per canviar polítiques, no per ocupar cadires". Així les coses, va exigir als populars claredat sobre si estan disposats a derogar lleis com és el cas de la de memòria democràtica, la que garanteix drets al col·lectiu LGTBI, la de l’avortament o la de l’eutanàsia.
