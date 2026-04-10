Assemblea de l'entitat
Xavier Antich es presenta a la reelecció com a president d'Òmnium
Carlota Camps
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, es presentarà a la reelecció per continuar liderant l'entitat durant els pròxims quatre anys. Així ho ha avançat en una entrevista a RAC1 després que s'hagi posat en marxa el procés electoral que culminarà el 30 de maig amb l'assemblea general ordinària per escollir la direcció de l'associació. Fins al 20 d'abril es poden presentar candidatures, tot i que Antich ha dit que, de moment, no consta que s'estigui preparant una candidatura alternativa a la impulsada per l'actual junta directiva.
"Tenim moltes ganes de continuar treballant per la llengua, la cultura i el país. Hi ha moltes coses que necessiten millora", ha manifestat el líder de l'entitat, que va ser escollit president d'Òmnium el 2022, en substitució de Jordi Cuixart. Antich ha reconegut que actualment el moviment independentista viu un moment de "desorientació", perquè no té "una traducció política a l'altura de les grans majories que es donen en l'àmbit social", però ha apostat per "mantenir la brúixola d'un futur compartit, il·lusionant, i que permeti recordar els valors dels drets i de la democràcia".
Òmnium, que a l'inici del procés treballava molt en paral·lel amb l'ANC, s'ha desmarcat els últims anys de l'estratègia de l'altra gran associació independentista, i ha centrat gran part dels seus esforços en la llengua catalana. "Volem fer del català l'instrument que cohesioni la Catalunya dels 8 milions; hem de fer això i deixar de banda les varetes màgiques, que no existeixen", ha manifestat Antich, alhora que ha assegurat tenir la voluntat de posar sobre la taula "grans instruments" que permetin a Catalunya avançar cap a la independència "sense vendre fum, però sense cap renúncia". "Cal treballar pels grans consensos més enllà dels retrets", ha conclòs.
Una de les grans diferències que existeixen avui dia entre les dues principals organitzacions independentistes és la relació que mantenen amb el Govern de Salvador Illa. A diferència de l'Assemblea, per exemple, Òmnium es va adherir al Pacte Nacional per la Llengua i s'ha aliat amb l'Executiu en algunes iniciatives, com la de promocionar el català entre les comunitats religioses, un àmbit poc explorat fins ara en les polítiques lingüístiques. Cal destacar que l'entitat presidida per Antich i el PSC ja van començar a desglaçar les seves relacions uns mesos abans de l'elecció d'Illa com a president, en bona part després de l'acord per tirar endavant la llei d'amnistia, una de les reivindicacions prioritàries d'Òmnium des dels fets del 2017.
Actualment, l'Assemblea també està immersa en el procés de renovació de la seva direcció. La setmana vinent, els socis de l'entitat estan cridats a les urnes per renovar els 77 membres del secretariat nacional, tot i que ja se sap que només s'ompliran 64 seients per falta d'aspirants, cosa que evidencia la pèrdua de força de l'organització. Lluís Llach s'ha presentat a la reelecció com a secretari i, previsiblement, aspirarà a renovar com a president en l'elecció posterior per dos anys més.
