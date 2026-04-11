Albares torna a prometre que el català serà llengua oficial a la UE
El ministre d’Exteriors dona el seu «compromís» als grups catalans al Senat / Acusa el PP de frenar el ‘sí’ de "dos estats" governats pel seu partit afí
Mario Saavedra
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, es compromet "personalment" al fet que el català, el gallec i l’eusquera siguin oficials a la Unió Europea. Garanteix que s’esforça personalment perquè siguin reconeguts com a llengües oficials de la UE, però que el Partit Popular espanyol es mou amb els seus socis a Europa per bloquejar-lo.
"Tots els estats han de sumar-se a la unanimitat, els 26 restants ja m’han dit que no ho vetaran, que simplement necessiten més temps", va revelar ahir Albares durant la seva compareixença en la Comissió d’Afers Exteriors del Senat.
La decisió s’ha de prendre per unanimitat, amb el vot afirmatiu de tots els estats membres, així que l’absència de veto no garanteix que la proposta espanyola tiri endavant. Alemanya en públic sempre ha expressat la seva disposició a negociar amb Espanya i demana esperar a l’informe jurídic de la Comissió sobre això, però mai ha expressat un veto en públic. En la seva última visita a Espanya, el canceller alemany, Friedrich Merz, sí que va donar llargues a Pedro Sánchez a la Moncloa i va arribar fins i tot a parlar de la imminent generalització de la traducció per intel·ligència artificial (IA) per reduir la importància dels sistemes de traducció a la UE.
Albares va respondre amb el seu compromís personal per tirar endavant la proposta de portar les tres llengües a la UE, que va ser part del compromís amb Junts per desbloquejar la votació d’investidura del president Pedro Sánchez l’estiu del 2023.
"Des del primer dia"
"El portaveu d’Esquerra em demanava que fos concret sobre el català a Europa. Jo hi coincideixo completament. El meu compromís, de veritat, el tenen vostès garantit: treballo des del primer dia, des que vam formalitzar un Govern, perquè el català fos oficial a Europa, igual que l’eusquera, i el gallec també, i hi estic totalment d’acord", va dir el cap de la diplomàcia espanyola durant una compareixença en la Comissió d’Exteriors al Senat ahir.
Va atribuir la falta d’avanços al PP espanyol, que estaria interferint perquè els governs de partits afins a Europa bloquegin la proposta, en concret a dos països que no va especificar. "Cap d’aquests dos estats tenen cap problema, ni cap dels seus interessos nacionals es veu en absolut amenaçat perquè el català, l’eusquera i el gallec siguin oficials. Estan frenats perquè l’hi demana el PP espanyol, i no ho entenc".
El ministre va demanar al PP que desbloquegi la situació. "Però també li dic que, perquè aquesta és la situació i perquè aquests mateixos països m’ho traslladen, no hi haurà un veto, sinó que és una qüestió de temps", va afegir, amb referència al necessari vot afirmatiu perquè la proposta tiri endavant. "El PP pot retardar-ho, però no ho impedirà. Amb ells ja ho tindríem pràcticament. Sense ells ho tindrem sens dubte igualment", va dir.
El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol,va recordar al ministre d’Exteriors el "compromís" del Govern central amb la seva formació per fer el català a la Unió Europea oficial. "El catalanisme sobiranista ja ha complert, i l’Estat espanyol, que presumeix de ser tan important a Europa, a veure si es nota"El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha recordat a Albares el "compromís" del Govern amb la seva formació per fer el català a la Unió Europea oficial. "El catalanisme sobiranista ja ha complert, i l’Estat espanyol, que presumeix de ser tan important a Europa, a veure si es nota", ha afegit.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre