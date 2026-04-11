Brussel·les veu bé l’impost a les energètiques
Irene Benedicto
La Comissió Europea obre la porta a recuperar un impost extraordinari a les empreses energètiques per fer front al repunt dels preus de l’energia provocat per la guerra de l’Iran. Així ho va assenyalar ahir el vicepresident comunitari i comissari de Prosperitat i Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, al ser preguntat per la carta remesa per diversos països, entre els quals Espanya, per reclamar a Brussel·les una resposta comuna d’alleujament econòmic.
Séjourné va recordar que la Unió Europea ja va activar una fórmula semblant durant la crisi energètica desencadenada per la invasió russa d’Ucraïna. "Ja ho vam fer durant la guerra d’Ucraïna: forma part del paquet de flexibilitat que podem donar als estats membres", va afirmar el comissari a l’European Pulse Forum. El dirigent comunitari va evitar, no obstant, anticipar una decisió immediata i va emmarcar qualsevol pas en una anàlisi més àmplia de l’abast de la crisi. "Hi haurà una reunió important del Col·legi de Comissaris per avaluar l’impacte econòmic a cada país. La resposta s’ha d’adaptar a l’impacte i a la durada de la crisi", va explicar. I va afegir una idea que resumeix el moment que travessa Brussel·les: "Hi ha una incertesa molt gran sobre quant durarà aquesta crisi, i canvia cada hora. La resposta també ha de canviar".
