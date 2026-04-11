Apunts polítics de la setmana
La corrupció bloqueja Sánchez, Feijóo no es troba i Abascal espera
La setmana ha estat marcada per la paràlisi, amb els dirigents concentrats a gestionar els seus propis problemes
Pilar Santos
Espanya ha travessat una d’aquelles setmanes en què tot sembla quedar en suspens. El judici a José Luis Ábalos per corrupció genera una sensació de ‘déjà vu’ permanent, les posicions dels partits es tornen més incertes i les decisions s’ajornen. L’escenari dibuixa un país instal·lat en una certa paràlisi on cada actor lluita amb els seus propis problemes sense aclarir el rumb que volen prendre.
Ni arribar als 22 milions d’afiliacions a la Seguretat Social ni haver sigut dels primers governs de la Unió Europea a marcar una posició assenyada davant la guerra il·legal i sense sentit de Donald Trump han aconseguit imposar-se en el relat polític setmanal. És igual el que facin o diguin els membres de l’Executiu de Pedro Sánchez perquè tot ho tapa el judici a Ábalos, que va començar dilluns. L’ex número dos del PSOE i defensor de la moció de censura que va tombar el Govern de Mariano Rajoy (PP) per corrupció, el 2018, està sent jutjat per set delictes, entre d’altres, organització criminal, prevaricació i malversació, i la fiscalia demana 24 anys de presó. Potser per això, perquè és impossible que algun missatge mínimament positiu arribi a l’opinió pública entre aquests primers episodis del judici en què queden a la llum el favoritisme, les amants i les ‘mordidas’, Sánchez ha decidit desaparèixer aquests dies. Pocs actes fora de la Moncloa per no creuar-se amb periodistes, i menys donar-los la paraula. I aquest cap de setmana viatja a Pequín per a la seva quarta visita anual i consecutiva. Fins dimarts no es posarà a l’abast en una roda de premsa a la capital xinesa.
Amb Ábalos al banc dels acusats, només cal dir dues paraules per desviar el focus. «Miss Astúries», per exemple, amb referència a Claudia Montes, que va guanyar aquest certamen (en la categoria de més de 30 anys) i és suposadament una de les enxufades per Ábalos. Amb aquestes dues paraules, Isabel Díaz Ayuso va canviar el tema de conversa quan la portaveu del PSOE, Mar Espinar, li va criticar que hagués adjudicat un contracte al Laboratori Clínic Central Quirón de 120 milions d’euros per als pròxims sis anys. El conglomerat Quirón és el principal client de l’empresa del nòvio de la presidenta, Alberto González Amador.
Quan els EUA i Israel van llançar la guerra contra l’Iran, el 28 de febrer, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, els va aclamar. «El món és millor quan cau un tirà», va assegurar. El dirigent conservador va donar per fet que el règim dels aiatol·làs havia caigut i que gràcies a la decisió de Donald Trump i Benjamin Netanyahu havien sigut alliberats «milions de ciutadans» perseguits per defensar «llibertats bàsiques». Res d’això ha passat.
Aquesta posició de recolzament a la guerra, no obstant, ha anat canviant aquestes cinc setmanes. Feijóo ha fet aquest gir al veure les enquestes i l’escàs recolzament de la societat espanyola a la contesa i perquè els països de la Unió Europea han anat també corregint les seves posicions i acostant-se al rebuig marcat per Sánchez des del minut zero. Aquest divendres, sense atrevir-se a esmentar Trump o els EUA, Feijóo va afirmar: «La gent sent que el món està embogit i, davant d’això, els líders responsables estem obligats a actuar amb sensatesa».
Crida l’atenció la badada en política exterior en què continua instal·lat Feijóo malgrat que ha fet quatre anys al capdavant del PP. Ell i el seu equip necessiten diverses tardes amb algun diplomàtic que els expliqui el més bàsic de política exterior. Menció a part mereix la patinada de la portaveu Ester Muñoz, que es va burlar de la detenció «il·legal» durant una hora per part d’Israel d’un soldat espanyol que participa en la missió de pau de l’ONU al Líban. «Jo he estat en controls de trànsit que m’han tingut bastant més temps retinguda», va dir quan un periodista li va preguntar per la posició del PP davant aquest arrest il·legal.
Els extremenys van votar el 21 de desembre i encara continuen sense Govern. Vox ha decidit dilatar al màxim les negociacions amb el PP per permetre que els barons de Feijóo segueixin governant en aquesta autonomia, Aragó i Castella i Lleó, dues autonomies que van passar per les urnes més tard, però que també continuen sense governs.
Santiago Abascal corre el risc que la seva posició de força muti en generador d’inestabilitat i impulsi Juanma Moreno a Andalusia, on tenen eleccions el 17 de maig. El líder de Vox hauria de rematar en els pròxims dies aquests acords autonòmics si no vol que el PP andalús tregui partit de la crida al «vot útil». Els governs de coalició són un «embolic», va afirmar Mariano Rajoy el 2015, quan va veure el mapa de pactes amb Podem al qual s’havia d’enfrontar el PSOE. El mateix «embolic» que Sánchez ha tingut a la Moncloa aquests anys. El mateix «embolic» que sembla que espera a Feijóo a partir de les pròximes generals.
