Els regidors del PSC a Ripoll posen el seu càrrec a disposició de la direcció
Assumeixen l’"error" d’haver facilitat els pressupostos de l’extrema dreta d’Orriols
Sara González
La política local de Ripoll és un maldecap per als principals partits a Catalunya, inclòs el de Salvador Illa. La direcció del PSC va rebutjar l’actuació dels seus dos regidors en aquest municipi després que van permetre que s’aprovessin els pressupostos a l’Ajuntament de l’alcaldessa Sílvia Orriols, líder d’Aliança Catalana, amb la seva abstenció. Fonts de la formació d’Illa afirmen que es tracta d’un moviment unilateral i no consultat i recorden que la seva aposta sempre ha sigut articular una alternativa per desallotjar-la de l’alcaldia mitjançant una moció de censura, cosa que no ha aconseguit l’oposició per no haver-se posat d’acord en tres anys, principalment per la negativa de Junts.
Els dos regidors, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, han acabat posant el seu càrrec a disposició del partit perquè accepten que el seu vot ha sigut un "error" perquè suposa haver "col·laborat" amb l'extrema dreta malgrat que la seva intenció era "evitar un nou circ" a la ciutat. De fet, abans d'aquest acte de contricció dels regidors, la federació de Girona dels socialistes havia posat per escrit el seu malestar i emès un comunicat en el qual ha manifestat el seu "desacord absolut" amb la polèmica abstenció. "Aquesta decisió no té ni l'aval ni el coneixement previ d'aquesta federació", asseguren en el text, en el qual també explicaven que havien citat de forma immediata els regidors del grup municipal de Ripoll per exigir-los explicacions i "actuar en conseqüència". S'haurà de veure si la polèmica acaba saldant-se amb l'expulsió o la renúncia dels dos dirigents.
Conseqüències
La federació gironina ja ha explicitat que el seu projecte polític es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència i que això és "absolutament incompatible" i està a les "antípodes" de plantejaments que promoguin "l'exclusió, el retrocés de drets o la normalització dels discursos d'odi". Tot això, han advertit, sense "ambigüitat" parapetant-se en un vot com l'abstenció que, no obstant, ha servit perquè Orriols surti victoriosa de la seva comesa.
De fet, l'alcaldessa va agrair el gest "responsable" dels dos regidors. Aquest mateix argumentari han acabat assumint els dos regidors ara penedits. "El projecte polític del PSC està als antípodes dels valors que defensa Orriols, una posició que hem defensat de manera constant", han afirmat en la seva missiva, en la qual també han denunciat la "pèssima gestió municipal" que s'està fent a Ripoll. Així doncs, han considerat que permetre que prosperin els seus comptes "contradiu el posicionament marc de l'acció política general" del PSC.
L'argument que han esgrimit aquests càrrecs locals per justificar l'abstenció és que, en cas d'haver-se tombat els pressupostos, l'alcaldessa es veuria de nou obligada a sotmetre's a una qüestió de confiança que probablement perdria i que abocaria de nou l'oposició a explorar un acord per presentar una moció de censura amb poques possibilitats de tirar endavant.
Ja hi va haver un intent l'any passat i va fracassar perquè Junts es va despenjar del pacte en l'últim moment per directriu de la direcció de Carles Puigdemont sota el pretext que desallotjar-la del càrrec només serviria per augmentar el "victimisme" d'Orriols. "El vot es va adoptar per tal d'evitar un nou circ polític i mediàtic a Ripoll. Malgrat això, no es va tenir prou en compte que el principi fonamental d'evitar qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta és superior a aquella intenció inicial", han rematat els regidors en el comunicat en el qual s'han retractat.
La posició del PSC d'Illa continua sent que no s'ha de desaprofitar cap oportunitat per mirar de rellevar Orriols a l'alcaldia perquè Aliança Catalana perdi la seva principal quota de poder, més encara quan la seva perspectiva de vot està disparada a les enquestes quan falta tan sols un any per a les eleccions municipals. De fet, fins ara, la consigna d'Illa ha sigut la de confrontar amb Orriols tant al Parlament com en l'àmbit local.
Orriols no ha desaprofitat l'ocasió per ficar-hi cullerada. A través de la xarxa social X, ha carregat contra la direcció del PSC: "Hauríeu de donar les gràcies als dos regidors socialistes de Ripoll, que, en un acte de responsabilitat institucional i política, van evitar, amb la seva abstenció, una nova qüestió de confiança", ha escrit. En el mateix apunt ha afegit que la ciutat necessita "estabilitat i bona gestió, no tacticismes polítics d'alta volada".
Els Comuns van carregar també contra el gest dels regidors socialistes de Ripoll. "A l’extrema dreta no se li ha de donar ni aigua, ni amb acords per activa ni per passiva", va assegurar el portaveu de la formació al Parlament, David Cid.
