Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA i l’Iran se citen al Pakistan per a una precària negociació de pau entre dubtes sobre l’alto el foc
S’espera que les converses, liderades per J.D. Vance per part de Washington i per Mohammad Bagher Ghalibaf per Teheran, continuïn durant diversos dies
Adrià Rocha Cutiller
Les delegacions dels EUA i l’Iran han arribat aquest dissabte a Islamabad, el Pakistan, per arrencar les negociacions per acabar amb la guerra a l’Orient Mitjà, començada fa quatre setmanes amb l’atac sorpresa de Washington i Israel que, el 28 de febrer passat, va acabar amb la vida del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei.
Des d’aleshores i fins aquest dimecres –amb l’alto el foc temporal anunciat pel Pakistan–, els tres països han estat constantment bombardejant-se mútuament. En total, prop de 5.000 persones –majorment civils– han mort en la guerra. La majoria de morts han ocorregut dins de l’Iran i del Líban.
Aquest últim país és, de fet, el gran punt de contingència en aquestes negociacions: tant el Pakistan com la República Islàmica han assegurat que per arrencar amb les xerrades, l’alto el foc també ha d’incloure el Líban, país brutalment castigat tant per terra com per aire per una Tel-Aviv que no frena amb la seva ofensiva, malgrat el cessament de les hostilitats.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que l’alto el foc no els aplica en els seus atacs contra el seu veí. Hi ha més punts de discòrdia: L’Iran, durant l’alto el foc temporal, havia de garantir l’obertura de l’estret d’Ormuz, per on passava abans de la guerra prop del 20% del comerç de cru i gas mundials. Teheran no ho ha complert. La delegació iraniana, de fet, encara no assegura que les negociacions passin, malgrat ser present a Islamabad.
«Els iranians semblen no adonar-se que no tenen cap as a la màniga, a part de l’extorsió a tothom utilitzant les vies marítimes. ¡L’única raó per la qual encara estan amb vida és perquè negociïn!», ha dit a les xarxes socials durant la matinada d’aquest dissabte el president dels EUA, Donald Trump.
Reunió d’alt nivell
Aquestes negociacions, si finalment passen, seran les reunions de més alt nivell entre Washington i la República Islàmica, en el poder a l’Iran des del 1979. Els EUA estan representats pel vicepresident nord-americà, J.D. Vance, a més del cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner. Tant Witkoff com Kushner van ser ja presents en les negociacions prèvies amb l’Iran, trencades per l’inici de la guerra.
El país persa, per la seva banda, està representat pel president del parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf –actualment l’home amb probablement més poder a l’Iran, a causa de l’assassinat de gran part de la cúpula militar i política del país–, i pel ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi.
«Nosaltres estem preparats per arribar a un acord, però només si els EUA estan disposats a arribar a un acord que reconegui els nostres drets inherents», ha dit aquest divendres Ghalibaf, la posició de les negociacions del qual és maximalista a l’extrem. L’Iran ha dit públicament que només acceptarà un acord que inclogui reparacions pels danys causats, el control iranià d’Ormuz, l’acceptació internacional del seu programa d’enriquiment d’urani i de míssils balístics i garanties que no serà més atacada.
La gran majoria d’aquestes reclamacions semblen –a priori– inacceptables per a Washington, la màxima prioritat del qual, en paraules del mateix Trump, és «evitar que l’Iran desenvolupi la seva pròpia bomba atòmica i, a més, reobri Ormuz». La via ja estava oberta abans de la guerra, i l’Iran va deixar d’enriquir urani des del juny del 2025quan la guerra d’Israel va danyar greument el programa nuclear persa.
Màxima seguretat
A causa d’aquestes xerrades, el govern pakistanès ha tancat i barrat la seva capital, Islamabad, i ha anunciat dos dies de vacances públiques i el desplegament de 10.000 agents a la ciutat. Tots els habitants de la capital han sigut notificats que han de quedar-se a casa mentre durin les negociacions, davant la por d’un possible atac, sobretot contra la delegació nord-americana.
«Hem desplegat un sistema de seguretat enorme per a aquest esdeveniment, basat en la coordinació, la intel·ligència i la vigilància constant per tenir el control total de tot el que passi i no existeixi cap tipus de disrupció», ha dit el viceministre d’Interior pakistanès, Talal Chaundhry.
