Feijóo condemna "la deriva bel·licista que recorre el món" i demana "contenció"
El líder del PP va defensar que el compromís d’Europa amb l’OTAN ha de ser "inequívoc"
May Mariño
"La gent sent que el món està embogit i, davant d’això, els líders responsables estem obligats a actuar amb sensatesa". Així va començar el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, la seva intervenció a Barcelona en l’European Pulse Forum, en el qual es va reivindicar no només com la representació "d’un partit que espera, sinó del govern que li arribarà a aquest país i que tindrà molt clars els valors que defensarà a Europa".
Després de puntualitzar la seva presència en el fòrum tant per la seva "condició de candidat a la presidència del Govern" com per "líder de la segona delegació del Partit Popular Europeu", Feijóo va exposar la seva posició sobre la situació actual. Per al president del PP, la primera i més important de les reflexions que va compartir ahir en el fòrum va ser "la condemna a la deriva bel·licista que recorre el món". En aquest sentit, va defensar que "els països, tots junts, hem d’empènyer perquè la mesura substitueixi la barbàrie", perquè, va dir, "la barbàrie es venç amb sensatesa. Això és Occident", va rematar sense més concreció sobre els diferents escenaris bèl·lics que actualment assolen el panorama internacional ni contra els impulsors d’aquestes situacions.
En aquesta línia, va afirmar que "els règims que maten els dissidents, que vulneren drets, que persegueixen dones, que oprimeixen homosexuals han de tenir una condemna sense ambigüitat. No existeix el dret internacional sense drets humans". Per això Feijóo va advocar perquè "tot Europa ha de tenir una actitud de fermesa" contra els "autòcrates". "És el que ens correspon als europeus pels nostres valors".
"No es poden buscar acomodaments en les tiranies. I cap país europeu hauria d’acceptar felicitacions d’organitzacions terroristes ni de dictadors sense avergonyir-se, sense regirar-se o sense desmarcar-se’n", va afegir en una referència velada –perquè altres vegades ho ha dit directament– a la felicitació de l’organització terrorista Hamàs a Pedro Sánchez pel reconeixement de Palestina, entre altres possibles al·lusions.
El president del PP va abordar que "la llibertat es defensa sense excepcions" i va assumir "de manera expressa el compromís de fer-ho a Hispanoamèrica, on a Espanya li correspon per responsabilitat històrica un paper protagonista". "El lloc d’Espanya no és al costat de Nicolás Maduro ni de Delcy Rodríguez, ni al costat dels populistes que l’han emparat durant dècades", sinó que "està amb la pau, amb la democràcia, amb la llibertat; per tant, amb Edmundo González i amb María Corina Machado". Llavors, va avançar que espera veure "pròximament" la líder opositora i Nobel de la pau, que visitarà ara Espanya.
Suport a l’OTAN
"El compromís de tot Europa amb l’OTAN ha de ser inequívoc", va afegir Feijóo, que va voler deixar clara aquesta posició, així com que "l’OTAN és el millor instrument per garantir la seguretat als dos costats de l’Atlàntic i tots, i dic tots, l’hem de preservar", en un moment en què el president dels EUA amenaça d’intentar sortir de l’organització i quan Donald Trump ataca repetidament els països que no secunden les seves iniciatives, com és el cas del cap de l’Executiu d’Espanya.
Feijóo, ja en més clau domèstica, va afirmar que en el Gabinet de Sánchez, del PSOE en coalició amb Sumar, que inclou Esquerra Unida, hi ha "partits antieuropeus i anti OTAN. El líder de l’oposició, evitant sempre esmentar noms propis, singularment el de Trump, va argumentar: "Estem amenaçats. El nostre projecte de pau, per guerres d’agressió al nostre entorn; el nostre projecte de prosperitat, per nous aranzels i noves guerres comercials, i el nostre projecte de vida i els nostres drets per, populismes i autoritarismes de tot signe".
Subscriu-te per seguir llegint
