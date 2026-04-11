La fiscalia demana al TC que anul·li la condemna de García Ortiz
Cristina Gallardo
La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ja ho va anunciar avui fa just un mes, però és ara quan la fiscalia ha formalitzat el seu recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional contra la històrica condemna al qual va ser el seu antecessor en el càrrec, Álvaro García Ortiz. Argumenta la vulneració de fins a cinc drets fonamentals durant el procés al Tribunal Suprem i per això reclama que s'anul·li la inhabilitació a què va ser condemnat. La ponent de l'admissió del recurs i la ponència sobre el fons ha correspost a la magistrada María Luisa Segoviano, pertanyent al sector progressista de l'òrgan.
Amb el seu recurs, la Fiscalia s'uneix a la iniciativa del mateix García Ortiz, que també recorrerà en els pròxims dies davant l'òrgan de garanties defensat per l'Advocacia de l'Estat. Demanarà igualment l'anul·lació de la seva condemna a una inhabilitació per dos anys per exercir com a cap dels fiscals espanyols per filtrar dades reservades de la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en el marc d'un procediment per frau fiscal pel qual l'empresari encara ha de ser jutjat. En concret, dues vulneracions a la presumpció d'innocència, una al dret a un procés amb totes les garanties, a conèixer l'acusació i a la legalitat penal.
La fiscalia va anunciar la presentació d’aquest recurs en una breu nota que es limita a assenyalar els drets presumptament vulnerats i a afirmar que es recorre també la interlocutòria del 26 de febrer en què l’alt tribunal va rebutjar anul·lar la seva decisió al no veure-hi cap vulneració de drets.
