Desavinences diplomàtiques
França repatria el seu or dels EUA i es distancia (encara més) de l’Administració Trump
La mesura de recuperar les reserves franceses i els desacords entre Macron i el magnat republicà reflecteixen un deteriorament històric en la relació entre els dos països
Leticia Fuentes
El Govern de França ha accentuat el seu distanciament amb l’Administració de Donald Trump. Les últimes declaracions desafortunades del president nord-americà contra el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, juntament amb la guerra a l’Iran, que ha impactat en l’economia francesa, ha refredat les relacions entre els dos països fins al punt que el Banc de França ha comunicat aquesta setmana la retirada de totes les seves reserves d’or dels EUA.
A Nova York quedaven un total de 129 tones del metall daurat, que suposen el 5% de totes les reserves franceses, les quartes més grans del planeta. Segons va informar el mateix banc, França feia prop de 20 anys que retirava lingots però la institució reconeix que el procés s’ha accelerat amb la tornada de Trump a la Casa Blanca. Lluny de generar alarma als mercats, l’operació ha tingut un impacte positiva a les arques franceses, aconseguint uns ingressos extraordinaris de 14.760 milions de dòlars només per vendre als EUA aquestes tones, per posteriorment comprar una quantitat semblant de lingots per a les seves reserves nacionals.
Aquestmoviment marca un progressiu abandonament d’una pràctica heretada de la Segona Guerra Mundial que, al seu dia, va permetre als països vendre ràpidament, obtenir dòlars i facilitar amb això el comerç global. França no és un cas aïllat; l’ Índia també ha repatriat 274 tones d’or des del 2023, i els Països Baixos, que van ser els primers a prendre la decisió, ho estan fent des del 2013.
Una relació enquistada
La relació entre Macron i Trump ha estat marcada per la intermitència i la desconfiança. Malgrat la diplomàtica paciència del Palau de l’Elisi, les recents declaracions del president nord-americà van ser la gota que va fer vessar el vas per als de Macron, que fins aleshores evitaven respondre a qualsevol provocació que arribava des de l’altre costat del bassal.
Durant un dinar privat a la Casa Blanca, Trump va llançar un dard al seu homòleg francès: «Macron, a qui la seva dona tracta fatal... encara s’està recuperant del cop de puny que va rebre a la mandíbula», es podia escoltar en un vídeo publicat al canal de YouTube de la presidència, retirat moments després. El president francès no va tardar a respondre: «No és ni elegant ni està a l’altura de les circumstàncies. (...) No mereix resposta», va declarar des de Seül, durant la seva visita d’Estat a Corea del Sud.
Més enllà del terreny personal, també hi ha dues visions de lideratge. Després de la negativa de França a participar en l’operatiu militar a l’Iran, les amenaces barrejades amb la desinformació a través de xarxes socials han sigut l’arma de Trump. Recentment, el republicà va criticar una França «poc col·laboradora» i va assenyalar que el país havia tancat l’espai aeri a avions dels Estats Units. El Ministeri d’Exteriors francès ràpidament va desmentir la informació, reiterant la seva negativa a l’ús d’infraestructures franceses en la guerra contra l’Iran.
Un ambaixador en rebel·lia
El polèmic estil Trump també s’ha traslladat a l’àmbit diplomàtic. El seu ambaixador a França, Charles Kushner, ha sigut autor i protagonista de diverses crisis diplomàtiques. L’última, després de l’assassinat a Lió de l’activista d’extrema dreta Quentin Deranque, que va generar una important tensió política al país.
Kushner va suggerir a través de les xarxes socials que el crim estava lligat a l’«extremisme de l’esquerra». Unes declaracions que van ser interpretades pel Ministeri d’Exteriors com a «ingerència en assumptes interns del país», una cosa que supera les funcions d’un ambaixador.
El Govern francès va convocar el diplomàtic però, com ja havia passat en anteriors ocasions, Kushner no va aparèixer. En resposta, París va prendre una mesura poc habitual entre aliats: va restringir l’accés de l’ambaixador nord-americà a alts càrrecs de l’Executiu.
La repatriació de l’or, les tensions entre líders i les crisis diplomàtiques reflecteixen una clara erosió de la relació entre dos aliats històrics. El pols entre París i Washington preocupa especialment sectors comercials estratègics, que veuen com aquest distanciament en un context internacional ja inestable es converteix en un joc perillós.
