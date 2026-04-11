El Govern obre la convocatòria de noves ajudes al pagament del lloguer
La mesura, pactada amb els Comuns, està dirigida a persones d’entre 36 i 64 anys i preveu arribar a 40.000 famílies més
Júlia Regué
El Govern de la Generalitat va llançar la nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per a les persones d’entre 36 i 64 anys com va pactar amb els Comuns. Es tracta d’una segona tanda en què s’amplia amb 106 milions d’euros més la dotació de recursos perquè arribi a 40.000 unitats familiars més.
Alhora, s'amplia la renda dels qui poden sol·licitar la prestació de 25.000 fins a 36.279,32 euros anuals. Cada una rebrà un màxim de 200 euros i un mínim de 50 euros.El Govern de la Generalitat ha llançat la nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a les persones d'entre 36 i 64 anys com va pactar amb els Comuns. Es tracta d'una segona tanda en la qual s'amplia amb 106 milions d'euros més la dotació de recursos perquè arribi a 40.000 unitats familiars més i alhora s'amplia la renda dels qui poden sol·licitar la prestació dels 25.000 fins als 36.279,32 euros anuals. En funció dels ingressos, cada una rebrà un màxim de 200 euros i un mínim de 50 euros. Una altra novetat és que s'amplia el límit del preu de l'habitatge per acollir-se a les ajudes. A Barcelona i el seu àmbit metropolità, que inclou les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el llindar per accedir a l'ajuda puja fins a 1.000 euros per habitatge i 450 euros per habitació. A la resta de la capital catalana, el màxim és de 750 euros i 350 euros per habitació. A la demarcació de Girona, el límit es manté en 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació; a Tarragona, en 700 euros i 350 euros; i a Lleida i les Terres de l'Ebre el màxim serà de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació.
En el lloguer per a famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat, l'import màxim és de 1.100 euros en l'àmbit metropolità de Barcelona i de 900 a la resta de Catalunya. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d'abril.
Aquesta mesura forma part de l'acord assolit entre el Govern i els Comuns per als pressupostos de la Generalitat per al 2026, que va quedar en res després que el president Salvador Illa decidís retirar els comptes del Parlament al no haver assolit un pacte amb ERC que li garantís la seva aprovació. Davant l'absència de nous comptes públics, els dos actors polítics van acordar anar tirant endavant prestacions ja tancades acollint-se a un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions que ja va ser aprovat pel Consell Executiu i que es convalidarà la setmana vinent a l'hemicicle.
En una roda de premsa a la Cambra catalana, el portaveu dels Comuns, David Cid, va insistir que malgrat que no hi hagi pressupostos, "els acords tancats s’havien d’anar complint amb el primer suplement de crèdit".
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre