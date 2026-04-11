Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
El Govern i el PP xoquen per la retenció d’un soldat espanyol al Líban

Iván Gil

Madrid

Les reaccions del Govern central i el PP davant la retenció per part de militars israelians d’un casc blau espanyol dimarts al Líban són una mostra de les seves posicions distants en política exterior. El Ministeri de Defensa va elevar una "enèrgica protesta" davant Israel i les Nacions Unides, i la ministra Margarita Robles es va referir a "vulneració absolutament de totes les normes". La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va rebaixar aquest succés i l’oposició va evitar qualsevol crítica a Israel. Després d’apuntar que no tenia informació sobre aquest fet, va dir que "el que sí que sabem és que ha estat durant una hora. Jo he estat en controls de trànsit que m’han tingut bastant més temps retinguda".

Robles va acusar l’oposició de "frivolitzar" davant el bloqueig i la retenció del casc blau espanyol que integrava un comboi logístic de la missió de pau de l’ONU (FINUL) per demanar respecte a les Forces Armades espanyoles. En declaracions fetes a La Sexta, va assenyalar que va ser "un acte absolutament hostil amb violència física sobre aquest militar espanyol" per qualificar-lo com un atac "claríssim" a una missió de l’ONU "clarament identificada". S’escala així el xoc diplomàtic amb Israel.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també va exigir que el PP es disculpi. "Em va avergonyir profundament", va retreure en declaracions al Senat recollides per Efe després que la portaveu popular tragués importància a la retenció del casc blau espanyol. És un soldat sota bandera de les Nacions Unides, amb un estatut molt específic, que suposa "una inviolabilitat total". A un soldat espanyol, va defensar el ministre, "no se’l reté ni se’l toca ni un sol segon".

Després d’atiar-se la polèmica i incrementar-se els retrets des de les files socialistes, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va llançar un missatge de "respecte a les Forces Armades".

