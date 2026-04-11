Decret imminent
El Govern treballa per salvar els esculls alertats pel Consell d’Estat i aprovar dimarts la regularització de migrants
May Mariño
El Govern té la intenció d’aprovar dimarts vinent la regularització de migrants que ja són a Espanya anunciada fa setmanes. Però, perquè vegi la llum en el Consell de Ministres, l’Executiu està «treballant» a resoldre els esculls que ha plantejat el Consell d’Estat a la seva iniciativa política. «No hi ha res insalvable», admet un membre del Govern que treballa perquè el text vegi la llum dimarts
A la Moncloa afirmen que quan es va organitzar el Consell de Ministres no havien rebut l’informe de l’òrgan consultiu que presideix Carmen Calvo, i des del qual asseguren que ja ha sigut remès al ministeri sol·licitant divendres a la tarda. Però això no implica que no coneguin les objeccions que posen i les recomanacions tècniques per portar la regularització a la pràctica.
Per això ja estan treballant en l’Executiu, segons apunten a aquesta redacció, per resoldre aspectes que requereixen ser revisats i reformulats en els quals ha posat el focus el Consell d’Estat com el desordre de l’articulat o la falta d’un càlcul d’impacte pressupostari.
Vulnerabilitat i antecedents penals
Fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el departament que coordina el reial decret, apunten que el Consell d’Estat avala que la regularització es realitzi per la via reglamentària, per ser un text normatiu legal dins del nostre marc constitucional.
És més, destaquen que les recomanacions del Consell d’Estat caminen en la mateixa línia del text original i valoren positivament a l’hora d’aclarir certs aspectes que milloren la comprensió d’aquest i la seva aplicació.
Per això es procedirà a aclarir la definició de vulnerabilitat, com indica el Consell d’Estat, de manera que «s’entendrà per vulnerable tota aquella persona que hagi arribat a Espanya abans de l’1 de gener del 2026 i faci cinc mesos que està en situació irregular en el moment de presentar la sol·licitud».
Des de l’Executiu apunten que el Consell d’Estat assenyala que és incompatible ser beneficiari d’un permís per Protecció Internacional (PI) i un altre resultant de la regularització. Per tant, el permís de PI serà vigent fins que la resolució del permís de residència i treball sigui definitiva i positiva, i sol·licitin la TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger).
Pel que fa als antecedents penals, des d’Inclusió assenyalen que «en tot moment , no tenir antecedents penals ha sigut un dels requisits ineludibles d’aquest procés, així com tenir un termini per demostrar-ho. A més, s’exigeix no suposar una amenaça per a l’ordre públic, la seguretat pública o la salut pública».
A l’ala socialista de l’Executiu consideren que les «observacions» formulades pel Consell d’Estat són «raonables» i, per tant, el decret pot adaptar-se sense posar en suspens la intenció política i, especialment, sense posar en perill el recolzament dels socis. Evitar així un nou i convuls Consell de Ministres com el viscut per a l’aprovació de mesures contra la crisi econòmica i social deriva de la guerra a l’Orient Mitjà, i que va acabar digerint les mesures en dos reials decrets, i en queda un (el referit a l’habitatge) per convalidar al Congrés.
Tot i que la intenció inicial del Govern era que la regularització comencés l’1 d’abril, els aspectes tècnics i, especialment, els dubtes jurídics han provocat aquest retard del reial decret que aprova amb caràcter urgent certes modificacions del Reglament d’Estrangeria per començar el procediment de regularització de milers de migrants que ja estan en territori nacional però de manera irregular.
